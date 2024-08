Panel avec familles hôtes - 17 mars 2021

Nous avons tous quelque chose à apprendre des familles qui accueillent des adultes dans leur milieu familial. Pour en apprendre plus sur le quotidien et les expériences vécues des familles ressources, le comité de recrutement et de rétention des familles ressources a organisé un panel virtuel avec des familles hôtes.

Achetez un billet pour vous inscrire à la rencontre Teams du mercredi 17 mars à partir de 13h jusqu'à 14h30. Le panel est gratuit, c'est seulement pour le processus d'inscription.

Merci.