Une Soirée de Saveurs Écossaises 2024

L'École de cornemuses et tambours de Montréal (MPDS) vous invite à une soirée ou les mets écossais, le whisky, un encan silencieux, et bien sur les cornemuses et tambours vous transporterons en Écosse! Ce souper aura lieu à la Légion de Lachine.





Les profits de cette levée de fonds seront réinvestis dans nos fournitures, instruments et locaux ainsi qu'aider à maintenir nos faibles coûts pour nos élèves.





Samedi 6 avril, 2024, 18h00

Portes 17h30





Pour acheter des billets en personne, veuillez contacter Jenna à [email protected]

Plus d'information à https://www.mpds.ca