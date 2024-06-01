حجز تذكرتك: كرنفال وشواء العيد السنوي الثالث 2024

التاريخ: 1 يونيو 2024 | الوقت: من 9:30 صباحًا حتى 3:30 مساءً

انضم إلينا ليوم مليء بالمرح والولائم! كرنفالنا وشواءنا السنوي يقدم قائمة شهية بلحم البريسكت المدخن، الدجاج، أضلاع اللحم البقري، أضلاع الخنزير، وشرائح اللحم الضأن المشوية، بالإضافة إلى الأطباق الجانبية الكلاسيكية والآيس كريم. استمتع بالقلاع المطاطية، رسم الوجوه، والأنشطة للجميع.

مميزات الحدث:

شواء مدخن ومشويات لذيذة

موسيقى حية

كشك ليمونادة

آلة فشار بنكهات متعددة

آلة حلوى قطنية

آيس كريم

ذرة على الكوز

قلعة مطاطية

محطة فقاعات

لوحة رمي السهام

حوض الغطس

لعبة رمي الكرة السلة

رسم الوجوه

محطة الطباشير

محطة الحلويات والقهوة

ألعاب مائية للأطفال الصغار

محطات معلومات (محطة الأرثوذكس الإبداعية، محطة الزهور)

سحب قرعة على سلال هدايا

الدخول العام:

الكبار: 10 دولارات

الأطفال (من عمر 2 إلى 12 سنة): 5 دولارات

الأطفال تحت عمر 2 سنة: مجانًا

تكلفة الحجز ستُحتسب ضمن إجمالي تكلفة وجبتك في يوم الحدث.

أبرز الأطباق الجديدة:

البريسكت: مدخن ببراعة للنكهة.

لحم الخنزير المقطوع + خبز بريوش: طري وعصير.

دجاج ¼ (فخذ وساق): متبل تمامًا.

طبق مشكل: تذوق كل اللحوم بكميات أصغر.

الأطباق الجانبية: كولسلو، مكرونة بالجبن، خبز الذرة، والذرة الكريمية.

قائمة الأطفال: هوت دوج + مكرونة بالجبن.

أسعار الوجبات:

طبق مشكل: 60 دولار

بريسكت اللحم البقري: 35 دولار

لحم الخنزير المقطوع: 28 دولار

الدجاج: 25 دولار

وجبة الأطفال: 10 دولارات

جميع الوجبات تشمل الأطباق الجانبية والمشروبات.

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