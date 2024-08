Back to BCA Give Back & Open House

Veuillez noter que l'événement a été reporté. Restez à l'écoute pour connaître la nouvelle date. Nous vous remercions de votre soutien !





Joignez-vous à nous pour une journée de dons, de célébrations et de plaisir à la journée portes ouvertes de la BCA ! Rejoignez de vieux amis ou faites-en de nouveaux tout en explorant notre site et en prenant des cadeaux gratuits tels que des livres, des jouets et plus encore.





Ouvert à tous ! Profitez de la musique, des rafraîchissements et de l'esprit communautaire.





Inscrivez-vous dès maintenant pour garder votre place et créons des souvenirs ensemble !





Au plaisir de vous y voir ! 🎉





www.facebook.com/cdnbca | www.instagram.com/_cdnbca