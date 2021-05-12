DEVENEZ COMMANDITAIRE !

COMMANDITE AVEC VISIBILITÉ :
● Un visuel adapté sur le site principal de la biennale
● Votre logo ou mention sur notre panneau
des commanditaires
● Votre logo ou mention sur notre dépliant
● Votre logo ou mention sur nos documents officiels
● Votre logo ou mention avec hyperlien sur notre site Internet
● Votre logo ou nom avec hyperlien sur l’Infolettre de Vaste et Vague
● Remerciement individuel sur notre page Facebook
● Remerciement de groupe sur notre page Facebook
● Deux chandails de l’édition 2021
PARTENAIRE ARGENT
500 $
COMMANDITE AVEC VISIBILITÉ :
● Votre logo ou mention sur notre panneau
des commanditaires
● Mention sur notre dépliant
● Mention sur nos documents officiels
● Mention avec hyperlien sur notre site Internet
● Mention avec hyperlien sur l’Infolettre de Vaste et Vague
● Remerciement de groupe sur notre page Facebook
● Un chandail de l’édition 2021
PARTENAIRE BRONZE
150 $
COMMANDITE AVEC VISIBILITÉ :
● Mention sur notre site Internet
● Mention sur l’Infolettre de Vaste et Vague
● Remerciement de groupe sur notre page Facebook
PARTENAIRE BIENFAITEUR (DONATEUR)
100 $
DON AVEC REÇU (SANS VISIBILITÉ) :
● Les partenaires qui ne souhaitent pas de visibilité en échange de leur contribution peuvent recevoir un reçu pour fins d'impôt.
● Ces personnes peuvent alors choisir de rester complètement anonyme ou accepter que leur nom soit mentionné dans la liste des donateurs.
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!