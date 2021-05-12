DEVENEZ COMMANDITAIRE !

COMMANDITE AVEC VISIBILITÉ : ● Un visuel adapté sur le site principal de la biennale ● Votre logo ou mention sur notre panneau des commanditaires ● Votre logo ou mention sur notre dépliant ● Votre logo ou mention sur nos documents officiels ● Votre logo ou mention avec hyperlien sur notre site Internet ● Votre logo ou nom avec hyperlien sur l’Infolettre de Vaste et Vague ● Remerciement individuel sur notre page Facebook ● Remerciement de groupe sur notre page Facebook ● Deux chandails de l’édition 2021

