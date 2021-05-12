Centre d'artistes Vaste et Vague

Centre d'artistes Vaste et Vague

DEVENEZ COMMANDITAIRE !

PARTENAIRE OR
1 000 $
COMMANDITE AVEC VISIBILITÉ : ● Un visuel adapté sur le site principal de la biennale ● Votre logo ou mention sur notre panneau des commanditaires ● Votre logo ou mention sur notre dépliant ● Votre logo ou mention sur nos documents officiels ● Votre logo ou mention avec hyperlien sur notre site Internet ● Votre logo ou nom avec hyperlien sur l’Infolettre de Vaste et Vague ● Remerciement individuel sur notre page Facebook ● Remerciement de groupe sur notre page Facebook ● Deux chandails de l’édition 2021
PARTENAIRE ARGENT
500 $
COMMANDITE AVEC VISIBILITÉ : ● Votre logo ou mention sur notre panneau des commanditaires ● Mention sur notre dépliant ● Mention sur nos documents officiels ● Mention avec hyperlien sur notre site Internet ● Mention avec hyperlien sur l’Infolettre de Vaste et Vague ● Remerciement de groupe sur notre page Facebook ● Un chandail de l’édition 2021
PARTENAIRE BRONZE
150 $
COMMANDITE AVEC VISIBILITÉ : ● Mention sur notre site Internet ● Mention sur l’Infolettre de Vaste et Vague ● Remerciement de groupe sur notre page Facebook
PARTENAIRE BIENFAITEUR (DONATEUR)
100 $
DON AVEC REÇU (SANS VISIBILITÉ) : ● Les partenaires qui ne souhaitent pas de visibilité en échange de leur contribution peuvent recevoir un reçu pour fins d'impôt. ● Ces personnes peuvent alors choisir de rester complètement anonyme ou accepter que leur nom soit mentionné dans la liste des donateurs.

