Resto populaire Rosemont

Offert par

Resto populaire Rosemont

À propos des adhésions

Formulaire d'adhésion Resto populaire Rosemont 2024-25

Membre individu (citoyen.ne)
5 $

Valide pour un an

Chaque membre de la catégorie « Individus » a le droit de participer aux activités de l’Organisme, de pouvoir consulter les livres et registres, de recevoir un avis de convocation aux assemblées des membres, d’assister à ces assemblées, d’y disposer d'une (1) voix et de pouvoir être élu au conseil d’administration
Membre partenaire (organisation)
5 $

Valide pour un an

Chaque membre de la catégorie « Partenaires » a le droit de participer aux activités de l’Organisme, de recevoir un avis de convocation aux assemblées des membres et d'assister à ces assemblées, via un représentant ou une représentante, sans y disposer d'une (1) voix, ou du pouvoir d’être élu au conseil d’administration.
Ajouter un don pour Resto populaire Rosemont

$

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!