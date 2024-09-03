Formulaire d'adhésion Resto populaire Rosemont 2024-25
Membre individu (citoyen.ne)
5 $
Valide pour un an
Chaque membre de la catégorie « Individus » a le droit de
participer aux activités de l’Organisme, de pouvoir consulter les livres et registres, de recevoir un avis
de convocation aux assemblées des membres, d’assister à ces assemblées, d’y disposer d'une (1) voix
et de pouvoir être élu au conseil d’administration
Membre partenaire (organisation)
5 $
Valide pour un an
Chaque membre de la catégorie « Partenaires » a le droit de participer aux activités de l’Organisme, de recevoir un avis de convocation aux assemblées des membres et d'assister à ces assemblées, via un représentant ou une représentante, sans y disposer d'une (1) voix, ou du
pouvoir d’être élu au conseil d’administration.
Ajouter un don pour Resto populaire Rosemont
$
