Formulaire d'adhésion Resto populaire Rosemont 2024-25

Chaque membre de la catégorie « Partenaires » a le droit de participer aux activités de l’Organisme, de recevoir un avis de convocation aux assemblées des membres et d'assister à ces assemblées, via un représentant ou une représentante, sans y disposer d'une (1) voix, ou du pouvoir d’être élu au conseil d’administration.

Chaque membre de la catégorie « Partenaires » a le droit de participer aux activités de l’Organisme, de recevoir un avis de convocation aux assemblées des membres et d'assister à ces assemblées, via un représentant ou une représentante, sans y disposer d'une (1) voix, ou du pouvoir d’être élu au conseil d’administration.

Plus de détails...