Entrainement 13-16 ans - Automne 2024 - Georges Vanier

Inscription pour un.e jeune athlète au programme d'entraînement 13-16 ans du vendredi soir, de 19h30 à 21h, à l'école secondaire Georges-Vanier. L'accès se fait par la porte de l'académie de Roberval, située à l'arrière. Période : du 20 septembre au 25 octobre (5 séances). Pas de séance le 18 octobre.
Inscription pour un.e jeune athlète au programme d'entraînement 13-16 ans du vendredi soir, de 19h30 à 21h, à l'école secondaire Georges-Vanier. L'accès se fait par la porte de l'académie de Roberval, située à l'arrière. Période : du 20 septembre au 25 octobre (5 séances). Pas de séance le 18 octobre.
Session 2 - 1er novembre au 20 décembre
161 $
Inscription pour un.e jeune athlète au programme d'entraînement 13-16 ans du vendredi soir, de 19h30 à 21h, à l'école secondaire Georges-Vanier. L'accès se fait par la porte de l'académie de Roberval, située à l'arrière. Période : du 1er novembre au 20 décembre (7 séances). Pas de séance le 8 novembre.
Inscription pour un.e jeune athlète au programme d'entraînement 13-16 ans du vendredi soir, de 19h30 à 21h, à l'école secondaire Georges-Vanier. L'accès se fait par la porte de l'académie de Roberval, située à l'arrière. Période : du 1er novembre au 20 décembre (7 séances). Pas de séance le 8 novembre.
Ajouter un don pour Club de Volleyball Everton
$
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!