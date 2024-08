Journée portes ouvertes le dimanche 28 avril 2024

Une occasion spéciale de rencontrer Pockets, Darwin, Jenkins, Pierre et le reste de nos primates. Profitez d’une visite guidée et rencontrez les singes et les lémuriens.

Achetez vos billets rapidement, car nous n’ouvrons nos portes que quelques fois par an et les places sont limitées.

Les visites seront programmées toutes les 30 minutes environ à partir de 12 h 30. La dernièr visite est à 15 h.

Afin que le nombre de visiteurs reste raisonnable pour le bien-être de nos résidents, une plage horaire sera attribuée à chaque groupe de visiteurs pour une visite guidée. Vous pouvez indiquer une préférence lors de l’achat de votre billet.

Un membre de l’équipe de Story Book vous contactera quelques jours avant l’événement pour confirmer votre plage horaire. Si vous avez indiqué une préférence, nous ferons de notre mieux pour l’honorer, mais il se peut que nous ne puissions pas le faire, car nous limitons la taille de chaque groupe à un maximum de 10 personnes. Vous devez prévoir d’arriver au moins 15 minutes avant l’heure de début de votre visite pour vous inscrire. Tous les visiteurs doivent signer une exonération de responsabilité. Vous pouvez rester sans problème après la fin de votre visite.

Pour des raisons de santé et de sécurité (tant pour vous que pour les singes), les visiteurs ne sont pas autorisés à entrer en contact direct avec les singes ni à les nourrir. Les dons de nourriture sont toutefois les bienvenus (voir Nos besoins).

Tous les achats de billets et les dons effectués en lien avec cet événement de bienfaisance ne sont pas remboursables. L’achat de billets ne donne pas droit à un reçu fiscal, mais les dons supplémentaires y donnent droit. Si vous faites un don supplémentaire, vous recevrez immédiatement un reçu fiscal par courriel. L’achat du billet apparaîtra sur votre relevé sous le nom de ZEFFY, STORY BOOK FARM ou un nom similaire. Bonne visite!

Si vous êtes malade ou si vous avez récemment été déclaré positif à la COVID, nous vous demandons de planifier votre visite pour une date ultérieure.