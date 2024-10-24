Devenez membre des Papillons de Nominingue

Offert par
À propos des adhésions
Valide pour un an
Aidez-nous à poursuivre notre mission :
En faisant un don de minimum 25$, vous devenez membre de notre organisme. Ce membre reçoit les avis de convocation aux assemblées des membres, peut assister et voter à ces assemblées et est éligible comme administrateur au Conseil d’administration.
Votre cotisation permet à notre organisme de poursuivre notre mission!
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!