Tournoi handibasket

Nous sommes cinq étudiants en technique administrative au Cégep de Drummondville et nous avons pour ambition d'organiser un tournoi de basketball en fauteuil roulant dans le but de sensibiliser la population aux personnes ayant des mobilités réduites, ainsi qu'au sport qu'elles pratiquent. Vous aurez alors la possibilité de participer au tournoi en formant votre propre équipe de cinq personnes. D'un autre côté, n'hésité pas de solliciter diverses personnes, tel que des étudiants, des amis ou des proches afin de former d'autres équipes. À ces équipes s'ajouteront des personnes à mobilité réduite. Les trois premières équipes auront un prix de participation pour leur victoire.