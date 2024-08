Mapping vidéo: intégration vidéographique à l'espace 3D

Avec Allis on M oor e

Vendredi 17 février de 18h-21h, samedi 18 et dimanche 19 février 2023

12h à 17h (15h au total)

105$ (taxes incluses) *

8 participant.e.s maximum

Atelier donné par une instructrice bilingue

Chez Ada X



Contactez ateliers@ada-x.org a v ant le 1 0 f évr ier 2023 pour vous inscrire. Votre inscription est validée une fois le paiement effectué.



Cette formation pratique vous initiera aux techniques de mapping vidéo sur MadMapper. Ce logiciel est un outil populaire dans les milieux des arts médiatiques et du théâtre pour

projeter des vidéos sur une multitude de formes et de surfaces différentes. En adaptant une projection à un espace donné, MadMapper permet de combiner des images enregistrées et des images en direct en temps réel. Dans le cadre de cette formation, vous serez invité·e à faire quelques exercices inspirés d’exemples de création vidéo, de schématisation de processus et de modèles de projection existants, avant de développer votre propre projet sur une maquette.





Le matériel nécessaire (ordinateur, licence MadMapper et projecteur) est fourni pour chaque participant.e.





* Certaines conditions s’appliquent.

Pour toute question ou clarification, n’hésitez pas à nous contacter : [email protected] ou consultez notre site web à https://www.ada-x.org/