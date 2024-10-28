Centre de solidarité lesbienne

Souper festif lesboqueer 2024

1212 Rue Panet

Montréal, QC H2L 2Y7, Canada

billet régulier
5 $
billet donnez au suivant
10 $
En sélectionnant cette option, vous faites rayonner la solidarité en permettant à l'organisme d'offrir un billet aux personnes qui en ont besoins. Rappelons-nous que les personnes touchées par la précarité financière sont souvent les personnes à la croisée de plusieurs oppressions au sein de nos communautés (dont les personnes autochtones, racisées, trans et/ou non-binaires).
billet solidaire
Gratuit
Cette année, nous tenons à ce que personne ne se fasse refuser l'accès par manque de fonds. Sélectionnez cette option si les frais représentent une barrière à votre présence à l'événement.
