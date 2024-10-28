Souper festif lesboqueer 2024

En sélectionnant cette option, vous faites rayonner la solidarité en permettant à l'organisme d'offrir un billet aux personnes qui en ont besoins. Rappelons-nous que les personnes touchées par la précarité financière sont souvent les personnes à la croisée de plusieurs oppressions au sein de nos communautés (dont les personnes autochtones, racisées, trans et/ou non-binaires).
billet solidaire
Gratuit
Cette année, nous tenons à ce que personne ne se fasse refuser l'accès par manque de fonds. Sélectionnez cette option si les frais représentent une barrière à votre présence à l'événement.
Ajouter un don pour Centre de solidarité lesbienne
$
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!