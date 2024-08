Formation Évangile Langue Seconde Estrie

Dates :

21 Septembre 2020

22 Septembre 2020

24 Septembre 2020

29 Septembre 2020

01 Octobre 2020





Heures : 19 :30 à 21 :30





Vérifiez auprès de votre église locale si vous êtes éligible au rabais de 50%

Dieu est à l’oeuvre au Québec et Il désir que Son Église se mobilise comme un seul corps pour partager ce message si merveilleux qu’est l’Évangile. Ceci peut être terrifiant pour beaucoup d’entre-nous. Est-ce possible de partager ce message de façon cohérente et pertinente en Estrie en 2020? Ma réponse courte est “oui”. La version longue à cette question sera soigneusement développée tout au long de la formation :)

Mon nom est Simon Durocher et je suis responsable de la formation Évangile Langue Seconde (ELS) qui est offerte par le Collectif C2C.

Depuis ses débuts, en 2017, la formation ELS a connu une demande toujours grandissante et exponentielle. En moins de trois ans nous avons donné cette formation à plus de 25 reprises et rejoint plus de 1600 participants. La formation ELS se démarque par son approche unique et son efficacité à enrichir notre compréhension de l’Évangile afin de mieux vivre à la lumière de l’Évangile, et ainsi mieux communiquer l’Évangile.





Évangile Langue Seconde n’est pas simplement un outil pour nous aider à témoigner aux gens qui ne sont pas chrétiens, Évangile Langue Seconde est la formation la plus complète pour développer une culture de formation de disciples. Ceci répond à l’un des plus gros obstacles que nous retrouvons dans nos assemblées : Celui de former des disciples qui forment des disciples.





Les cinq modules de la formation :

L’Évangile : La base de l’Église missionnelle Approfondir L’Évangile : Évangélisation/Faire des disciples Dire l’Évangile 1 : Selon leur histoire Dire l’Évangile 2 : Selon notre histoire Vivre à la lumière de l’Évangile : Introduction aux communautés missionnelles