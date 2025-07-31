Fondation québécoise du cancer

Organisé par

Fondation québécoise du cancer

À propos de cet événement

Projet Trident : La deuxième édition

1515 Av. D'Estimauville

Québec, QC G1J 5B8, Canada

5 km
Gratuit

Endroit : Strøm spa nordique / Vieux-Québec

(515 Bd Champlain, Québec, QC G1K 0E4)

Heure estimé du départ : 16h30

Pour le transport, nous vous invitons à organiser un moyen pour vous rendre au départ.

10 km
Gratuit

Endroit : Domaine de Maizerets

(2000 Bd Montmorency, Québec, QC G1J 5E7)

Heure estimé du départ : 15h30

Pour le transport, nous vous invitons à organiser un moyen pour vous rendre au départ.

Demi-journée (20 km)
Gratuit

Endroit : Gare Chute Montmorency

(5300 Bd Sainte-Anne, Beauport, QC G1C 0M3)

Heure estimé du départ : 13h30

Pour le transport, nous vous invitons à organiser un moyen pour vous rendre au départ.

Journée complète (44 km)
Gratuit

Endroit : IGA extra Chouinard & Fils inc.

(10505 Bd Sainte-Anne, Sainte-Anne-de-Beaupré, QC G0A 3C0)

Heure estimé du départ : 8h30

Pour le transport, nous vous invitons à organiser un moyen pour vous rendre au départ.

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!