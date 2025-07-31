Projet Trident : La deuxième édition

Organisé par
Endroit : Strøm spa nordique / Vieux-Québec
(515 Bd Champlain, Québec, QC G1K 0E4)
Heure estimé du départ : 16h30
Pour le transport, nous vous invitons à organiser un moyen pour vous rendre au départ.
Endroit : Domaine de Maizerets
(2000 Bd Montmorency, Québec, QC G1J 5E7)
Heure estimé du départ : 15h30
Endroit : Gare Chute Montmorency
(5300 Bd Sainte-Anne, Beauport, QC G1C 0M3)
Heure estimé du départ : 13h30
Endroit : IGA extra Chouinard & Fils inc.
(10505 Bd Sainte-Anne, Sainte-Anne-de-Beaupré, QC G0A 3C0)
Heure estimé du départ : 8h30
