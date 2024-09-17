LES VOIX FERREES ENSEMBLE VOCAL

LES VOIX FERREES ENSEMBLE VOCAL

Le Spag Show 2 : Les linguine contre-attaquent!

6500 Rue de Saint-Vallier

Montréal, QC H2S 2P7, Canada

Tarif régulier
25 $
Admission générale
Tarif au suivant
50 $
Le tarif Au suivant est prévu pour les participants souhaitant donner un montant supplémentaire afin de supporter davantage l'ensemble vocal et le Chœur des aphasiques. Un reçu pour don de bienfaisance vous sera émis. Admission générale.
Tarif enfants (12 ans et moins)
15 $
Admission générale

