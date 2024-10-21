Centre d'écoute et de prévention suicide drummond

Organisé par

À propos de cet événement

Intervenir auprès de la personne suicidaire à l'aide des bonnes pratiques - Déclinaison jeunesse

575 Rue des Écoles local 101

Drummondville, QC J2B 1J6, Canada

9, 16 et 23 avril 2025 - Déclinaison jeunesse - EN LIGNE
350 $
La formation se déroule en ligne de 8 h 30 à 16 h 30. Vous recevrez le lien et les informations la semaine précédant la formation. Date limite pour annuler : 1er avril 2025 Votre formatrice sera Kim Boisclair.

