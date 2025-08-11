10 décembre 2025 - Formation à distance: Deuil pertes et transitions- enfants

Inscription à la formation pour 1 personne
free

Cette formation d'une valeur de 250$ vous est offerte par La Maison Victor-Gadbois.

Merci de soutenir notre mission d'offrir gratuitement des soins et du savoir.

Si vous le souhaitez, offrez un don, pour que la vie continue...

Je veux une copie imprimée du document du participant
CA$15

Le document du participant vous sera envoyé par la poste à la suite de votre participation à la formation. Veuillez noter que si, pour quelque raison que ce soit, vous ne pouvez y assister, ce montant ne pourra être remboursé.

Je veux un mini-guide
CA$13

Le mini-guide 2025 vous sera envoyé par la poste suite à la formation.

