Soirée-bénéfice : Fondation de la réussite du Fjord

Hôtel Le Montagnais

Chicoutimi

Table de 10
1 500 $
C'est un billet de groupe, il inclut 10 billets

Achat d'une table complète de dix (10) places à la soirée bénéfice de la Fondation de la réussite du Fjord.

Table de 8
1 200 $
C'est un billet de groupe, il inclut 8 billets

Achat d'une table complète de huit (8) places à la soirée bénéfice de la Fondation de la réussite du Fjord.

Demi table (5)
750 $
C'est un billet de groupe, il inclut 5 billets

Achat d'une demi table de cinq (5) places à la soirée bénéfice de la Fondation de la réussite du Fjord.

Demi table (4)
600 $
C'est un billet de groupe, il inclut 4 billets

Achat d'une demi table de quatre (4) places à la soirée bénéfice de la Fondation de la réussite du Fjord.

Billet individuel
150 $

Achat d'un (1) billet pour la soirée bénéfice de la Fondation de la réussite du Fjord.

Commanditez la soirée
1 000 $

Le commanditaire offre aux participants les plateaux de fromages lors de la soirée. Votre visibilité sera présente dans la salle et sur nos publications.

