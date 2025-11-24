12 jours d'action contre les violences faites aux femmes

Offert par
BOUTEILLE EN ACIER INOXYDABLE
Bleu marine avec sérigraphie
Campagne de sociofinancement du Capacs-ao. Tous les profits de cette bouteille serviront à nous aider à poursuivre notre mission auprès des victimes de violence sexuelle.
Ella, cette femme peinte par MJ Artist, est symbole de force et de courage.
Il s'agit d'une précommande. Tous les items de la Campagne des 12 jours d'action seront commandés dans la semaine du 8 décembre 2025. Notre fournisseur nous a indiqué que le tout serait livré vers la mi-janvier 2026.
***Aucune livraison possible. La commande arrivera au CAPACS de l'Abitibi-Ouest et nous vous laisserons savoir par courriel lorsqu'elle sera prête à être récupérée.
Description:
Avec une capacité de 24oz / 710 ml, cette bouteille élégante est fabriquée en acier EcoSteel à double paroi isolée sous vide et finie avec un revêtement en poudre durable. Un couvercle en polypropylène sécurisé avec une bande en silicone et une poignée de transport pratique le rendent prêt pour les trajets, les séances de salle de sport ou vos journées les plus chargées.
Miroir compact à 2 côtés
Campagne de sociofinancement du CAPACS-AO
Nous vous offrons gratuitement cet article promotionnel, car nous croyons qu’à votre façon, vous pouvez nous aider à poursuivre notre mission auprès des victimes de violence sexuelle. Que ce soit en l’offrant à une amie ou en parlant de notre organisme lorsque l’occasion s’y prête, chaque geste contribue à faire rayonner notre cause.
Vous pouvez également offrir un don à notre organisme. Il n’y a pas de « petit don » : chacun d’eux nous permet, tous ensemble, de faire une réelle différence.
La phrase « Permets-toi de te libérer… et prends ton envol » est un symbole de force et de courage.
Il s’agit d’une précommande. Tous les items de la Campagne des 12 jours d’action seront commandés dans la semaine du 8 décembre 2025. Notre fournisseur nous a indiqué que la livraison devrait être effectuée vers la mi-janvier 2026.
***Aucune livraison possible. La commande arrivera au CAPACS de l'Abitibi-Ouest et nous vous laisserons savoir par courriel lorsqu'elle sera prête à être récupérée.
Description: Miroir standard et 2X grossissement.
Le miroir a un diamètre de 3''.
Sac réutilisable
Campagne de sociofinancement du Capacs-ao. Tous les profits de ce sac serviront à nous aider à poursuivre notre mission auprès des victimes de violence sexuelle.
Ella, cette femme peinte par MJ Artist, est symbole de force et de courage.
Il s'agit d'une précommande. Tous les items de la Campagne des 12 jours d'action seront commandés dans la semaine du 8 décembre 2025. Notre fournisseur nous a indiqué que le tout serait livré vers la mi-janvier 2026.
***Aucune livraison possible. La commande arrivera au CAPACS de l'Abitibi-Ouest et nous vous laisserons savoir par courriel lorsqu'elle sera prête à être récupérée.
Description :
Les sacs fourre-tout pliables sont très pratiques! Ils sont conçus pour être compacts et légers lorsqu'ils ne sont pas utilisés, en se repliant dans une pochette de rangement pratique attachée à l'intérieur du sac, ce qui les rend faciles à ranger dans un sac à main, une poche ou le compartiment à gants.
Lorsque vous avez besoin d'un sac, il suffit de le déplier et vous obtenez un fourre-tout robuste prêt à l'emploi. Fabriqués en polyester imprimé par sublimation en couleurs vives.
Carte de vœux Ella
Campagne de sociofinancement du Capacs-ao. Tous les profits des cartes de vœux serviront à nous aider à poursuivre notre mission auprès des victimes de violence sexuelle.
Ella, cette femme peinte par MJ Artist, est symbole de force et de courage.
Il s'agit d'une précommande. Tous les items de la Campagne des 12 jours d'action seront commandés dans la semaine du 8 décembre 2025. Notre fournisseur nous a indiqué que le tout serait livré vers la mi-janvier 2026.
***Aucune livraison possible. La commande arrivera au CAPACS de l'Abitibi-Ouest et nous vous laisserons savoir par courriel lorsqu'elle sera prête à être récupérée.
Description : La carte de voeux ne contient aucun texte à l'intérieur, ce qui vous permet de l'offrir en tout temps.
On y retrouve Ella, cette femme peinte par MJ Artist ainsi que la phrase: Permets-toi de te libérer... et prends ton envol.
Campagne de sociofinancement du CAPACS-AO
Nous vous offrons gratuitement cet article promotionnel, car nous croyons qu’à votre façon, vous pouvez nous aider à poursuivre notre mission auprès des victimes de violence sexuelle. Que ce soit en l’offrant à une amie ou en parlant de notre organisme lorsque l’occasion s’y prête, chaque geste contribue à faire rayonner notre cause.
Vous pouvez également offrir un don à notre organisme. Il n’y a pas de « petit don » : chacun d’eux nous permet, tous ensemble, de faire une réelle différence.
La phrase « Permets-toi de te libérer… et prends ton envol » est un symbole de force et de courage.
Il s’agit d’une précommande. Tous les items de la Campagne des 12 jours d’action seront commandés dans la semaine du 8 décembre 2025. Notre fournisseur nous a indiqué que la livraison devrait être effectuée vers la mi-janvier 2026.
***Aucune livraison possible. La commande arrivera au CAPACS de l'Abitibi-Ouest et nous vous laisserons savoir par courriel lorsqu'elle sera prête à être récupérée.
Description : Stylo bleu marin avec spinner. Vous y trouverez le papillon, logo du CAPACS-AO, ainsi que la jolie phrase: Permets-toi de te libérer... et prends ton envol.
Campagne de sociofinancement du CAPACS-AO
Nous vous offrons gratuitement cet article promotionnel, car nous croyons qu’à votre façon, vous pouvez nous aider à poursuivre notre mission auprès des victimes de violence sexuelle. Que ce soit en l’offrant à une amie ou en parlant de notre organisme lorsque l’occasion s’y prête, chaque geste contribue à faire rayonner notre cause.
Vous pouvez également offrir un don à notre organisme. Il n’y a pas de « petit don » : chacun d’eux nous permet, tous ensemble, de faire une réelle différence.
La phrase « Permets-toi de te libérer… et prends ton envol » est un symbole de force et de courage.
Il s’agit d’une précommande. Tous les items de la Campagne des 12 jours d’action seront commandés dans la semaine du 8 décembre 2025. Notre fournisseur nous a indiqué que la livraison devrait être effectuée vers la mi-janvier 2026.
***Aucune livraison possible. La commande arrivera au CAPACS de l'Abitibi-Ouest et nous vous laisserons savoir par courriel lorsqu'elle sera prête à être récupérée.
Description : Autocollant pour miroir sur fond blanc. Grandeur 4X4po.
Campagne de sociofinancement du Capacs-ao.
Tous les profits de cette tasse serviront à nous aider à poursuivre notre mission auprès des victimes de violence sexuelle.
La phrase et le logo du CAPACS-AO y sont gravés au laser pour une durée dans le temps.
Il s'agit d'une précommande. Tous les items de la Campagne des 12 jours d'action seront commandés dans la semaine du 8 décembre 2025.
***Notre fournisseur nous a indiqué que vu la popularité de cette magnifique tasse, elle vous sera livrée seulement en février 2026. Pour ce qui est des autres items de la campagne, ils seront livrés vers la mi-janvier 2026.
***Aucune livraison possible. La commande arrivera au CAPACS de l'Abitibi-Ouest et nous vous laisserons savoir par courriel lorsqu'elle sera prête à être récupérée.
Description : Cette tasse de 12 oz / 355 ml en acier inoxydable est dotée d’une double paroi isolée sous vide EcoSteel, qui garde vos boissons chaudes. Son fini à revêtement poudre et son couvercle ajusté en polypropylène en font un compagnon intemporel, idéal pour les matinées douillettes ou les retours à la maison au coucher du soleil.
Campagne de sociofinancement du Capacs-ao.
Tous les profits de cette bougie serviront à nous aider à poursuivre notre mission auprès des victimes de violence sexuelle.
Il s'agit d'une précommande pour la Campagne des 12 jours d'action 2025.
Cette bougie sera disponible vers la mi-décembre 2025.
***Aucune livraison possible. La commande arrivera au CAPACS de l'Abitibi-Ouest et nous vous laisserons savoir par courriel lorsqu'elle sera prête à être récupérée.
Description : Bougie créée par la compagnie régionale LaMarielle1946.
Format de 8 oz offrant un parfum savoureux de mangue et de papaye.
Découvrez ce magnifique porte-clé mettant en valeur Ella, une femme inspirante peinte par MJ Artist.
Ella symbolise la force, le courage et la renaissance.
La douce phrase « Permets-toi de te libérer… et prends ton envol » t’offrira chaque jour un rappel bienveillant pour prendre soin de toi et avancer avec légèreté.
Les lanières décorant le porte-clé sont disponibles en plusieurs couleurs et seront sélectionnées aléatoirement lors de la préparation de vos commandes. Merci pour votre compréhension.
$
