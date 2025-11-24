12 jours d'action contre les violences faites aux femmes

BOUTEILLE EN ACIER INOXYDABLE

Bleu marine avec sérigraphie

Campagne de sociofinancement du Capacs-ao. Tous les profits de cette bouteille serviront à nous aider à poursuivre notre mission auprès des victimes de violence sexuelle.

Ella, cette femme peinte par MJ Artist, est symbole de force et de courage.

Il s'agit d'une précommande. Tous les items de la Campagne des 12 jours d'action seront commandés dans la semaine du 8 décembre 2025. Notre fournisseur nous a indiqué que le tout serait livré vers la mi-janvier 2026.





***Aucune livraison possible. La commande arrivera au CAPACS de l'Abitibi-Ouest et nous vous laisserons savoir par courriel lorsqu'elle sera prête à être récupérée.

Description:

Avec une capacité de 24oz / 710 ml, cette bouteille élégante est fabriquée en acier EcoSteel à double paroi isolée sous vide et finie avec un revêtement en poudre durable. Un couvercle en polypropylène sécurisé avec une bande en silicone et une poignée de transport pratique le rendent prêt pour les trajets, les séances de salle de sport ou vos journées les plus chargées.