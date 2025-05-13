🎯 12 HEURES POUR FAIRE LA DIFFÉRENCE 🏒





Le hockey, c’est plus qu’un sport.

C’est un lieu d’appartenance, un moteur de confiance, une école de vie. Mais pour trop d’enfants, le prix de l’équipement et des inscriptions rend ce rêve inaccessible.





👉 C’est pourquoi on organise notre événement annuel de collecte de fonds : les 12 HEURES DE DEK CCM!

💙 Chaque don permet à un enfant de recevoir un équipement sécuritaire.

💙 Chaque don peut couvrir les frais d’inscription d’une saison.

Participez au changement. Soutenez la Fondation le BUT.



