Soirée country Marché des récoltes d'Upton

Soirée country du Marché des récoltes d'Upton. Présenter votre billet à l'entrée. L'horaire de la soirée
17h Ouverture du site de la cantine, du bar
et danse libre
17h30 Cours débutant par D.B. Country Pop
18h00 Danse libre
19h00 Cours novice par D.B. Country Pop
19h30 Danse libre jusqu'à 23h
