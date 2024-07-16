Soirée country Marché des récoltes d'Upton

Soirée country du Marché des récoltes d'Upton. Présenter votre billet à l'entrée. L'horaire de la soirée 17h Ouverture du site de la cantine, du bar et danse libre 17h30 Cours débutant par D.B. Country Pop 18h00 Danse libre 19h00 Cours novice par D.B. Country Pop 19h30 Danse libre jusqu'à 23h

Soirée country du Marché des récoltes d'Upton. Présenter votre billet à l'entrée. L'horaire de la soirée 17h Ouverture du site de la cantine, du bar et danse libre 17h30 Cours débutant par D.B. Country Pop 18h00 Danse libre 19h00 Cours novice par D.B. Country Pop 19h30 Danse libre jusqu'à 23h

Plus de détails...