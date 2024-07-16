Soirée country Marché des récoltes d'Upton

351 Rue Monseigneur-Desmarais

Upton, QC J0H 2E0, Canada

Admission générale
20 $
Soirée country du Marché des récoltes d'Upton. Présenter votre billet à l'entrée. L'horaire de la soirée 17h Ouverture du site de la cantine, du bar et danse libre 17h30 Cours débutant par D.B. Country Pop 18h00 Danse libre 19h00 Cours novice par D.B. Country Pop 19h30 Danse libre jusqu'à 23h
