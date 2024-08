Jasette matinale - le coin des DG : Parlons salaires et frais administratifs

Cercle de discussion (places limitées)





Les enjeux que vivent les organismes en termes de main d’œuvre et la nécessité d’ajuster à la hausse les salaires afin d’attirer et de retenir des employés qualifiés engendrent bien des questionnements. Notamment sur les défis de communiquer les besoins de son organisation à ses parties prenantes, bailleurs de fonds et éventuels partenaires.

Voici quelques interrogations qui nous ont été partagées par des complices philanthropiques :

Peut-on aborder la hausse des salaires avec ses bailleurs de fonds et comment?

Comment expliquer les frais administratifs?

Comment convaincre nos donateurs de l’importance de consolider nos organisations pour pouvoir remplir nos missions?

En plus des échanges habituels et du réseautage, cette jasette se veut une amorce de réflexion dans le but de créer un atelier, en juin. Il sera axé sur la co-construction d’un discours

et de stratégies de communication pour influencer positivement nos parties prenantes sur cet enjeu.

Expert-conseil en communication et marketing social, et ancien VP Communication pour la Fondation Lucie et André Chagnon, François Lagarde co-animera la discussion.





Pour rappel :

- Le coin des DG est un espace de partage et de discussion informelle « pour, par et avec » les DG. Ce n'est pas un webinaire de formation théorique, mais plutôt un espace d'échanges.

- Un groupe privé sur LinkedIn permet de continuer les échanges et d'élargir votre réseau.





Merci de prendre en note que les jasettes, où le nombre de places est limité, s’adressent uniquement aux personnes œuvrant au sein d’OBNL, représentant officiellement l’organisation. Nous ne serons pas en mesure d’accepter les inscriptions d’acteurs de soutien (consultants, travailleurs autonomes, individus). Merci de votre compréhension.





Nous tenons à présenter un événement sans obstacle. Si vous avez besoin de mesures qui ne sont pas proposées ci-dessus (par exemple, une traduction en langue des signes du Québec), n'hésitez pas à nous contacter