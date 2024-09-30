Grandeur Nature Phoenix - Convergence - Saison 2024-6

SVP avoir votre ticket en main / sur votre cell au terrain
SVP avoir votre ticket en main / sur votre cell au terrain
Admission étudiante
50 $
Carte étudiante à présenter rendu au terrain - SVP avoir votre ticket en main / sur votre cell au terrain
Carte étudiante à présenter rendu au terrain - SVP avoir votre ticket en main / sur votre cell au terrain
Admission pour enfants (11 ans et moins)
Gratuit
Admission générale (invité passe de saison)
25 $
Billet réservé aux personnes invitées par un détenteur de la passe de saison et dont c'est la première présence au Grandeur Nature Le Phoenix. L'accès sera refusée à toutes les autres personnes possédant ce billet et n'étant pas invité ET à leur première partie.
Billet réservé aux personnes invitées par un détenteur de la passe de saison et dont c'est la première présence au Grandeur Nature Le Phoenix. L'accès sera refusée à toutes les autres personnes possédant ce billet et n'étant pas invité ET à leur première partie.
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!