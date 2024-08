Atelier démonstration en ligne : Confectionner son shampoing solide

DURÉE DE L'ATELIER







45 min + 15 min de questions / réponses / discussions







À QUI S'ADRESSE L'ATELIER ?







À tous publics - curieux - intrigués ! Ce peut être pour vous mais également pour vos proches et ami.e.s qui souhaitent apprendre quelques recettes pour confectionner soi-même son shampoing solide.





DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ





La conférence se passera en ligne avec la plateforme Zoom. Vous devrez avoir accès à une connexion internet ainsi qu'à un ordinateur ou à un téléphone intelligent.

Le lien vers la réunion vous sera envoyé par courriel 1h avant la rencontre.





COÛT DE L'ATELIER



Prix du billet membre AQZD : 15$ (taxes incluses)

Prix du billet non-membre AQZD : 20$ (taxes incluses)





Cette petite contribution de votre part permettra de soutenir l'OBNL que nous sommes et surtout, de nous permettre de maintenir la rémunération de nos conférenciers dans un contexte où plusieurs d'entre eux ont perdu leur revenu principal.

Pour chacun des conférences et ateliers, les places sont limitées afin de garantir un moment d'échange propice entre l'animateur et les participants et faire en sorte que ces derniers puissent poser toutes les questions qu'ils souhaitent, de vive voix!

Ces échanges se voudront, comme d'habitude, interactifs, fun et sans jugement!





On a hâte de vous voir!