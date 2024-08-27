Classique 2025 du Club Richelieu Lasalle en collaboration avec la Fondation du Cégep André-Laurendeau

Si vous avez déjà formé une équipe de quatre personnes, optez pour le billet quatuor et assurez-vous que votre équipe soit ensemble pour cette journée de golf inoubliable en soutien à la Fondation du Cégep André-Laurendeau.
Si vous prenez un billet individuel, nous indiquer avec qui vous souhaitez jouer.
Individuel
250 $
Réservez dès maintenant votre place pour le Tournoi de Golf de la Fondation du Cégep André-Laurendeau avec notre billet individuel. Laissez-nous former une équipe pour vous, garantissant une expérience de golf enrichissante aux côtés d'autres passionnés, le tout soutenant une noble cause.
Souper seulement
100 $
Assistez au souper exclusif ! Ne manquez pas cette occasion, même si vous ne pouvez pas participer au tournoi de golf. Réservez votre place dès maintenant !
Promotion
500 $
Encouragez la levée de fonds et le tournoi de golf en affichant votre entreprise, organisme ou institution!
Ajouter un don pour Fondation du Cégep André-Laurendeau
$
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!