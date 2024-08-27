Classique 2025 du Club Richelieu Lasalle en collaboration avec la Fondation du Cégep André-Laurendeau

Si vous avez déjà formé une équipe de quatre personnes, optez pour le billet quatuor et assurez-vous que votre équipe soit ensemble pour cette journée de golf inoubliable en soutien à la Fondation du Cégep André-Laurendeau. Si vous prenez un billet individuel, nous indiquer avec qui vous souhaitez jouer.

Si vous avez déjà formé une équipe de quatre personnes, optez pour le billet quatuor et assurez-vous que votre équipe soit ensemble pour cette journée de golf inoubliable en soutien à la Fondation du Cégep André-Laurendeau. Si vous prenez un billet individuel, nous indiquer avec qui vous souhaitez jouer.

Plus de détails...