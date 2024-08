Sorties familiales 2024 - Inscription

LA SORTIE AU MUSÉE ARMAND-FRAPPIER A UN NOMBRE LIMITÉ D'INSCRIPTION.





LA SORTIE AU ZOO ECOMUSEUM N'OFFRE PAS LA VISITE GUIDÉE AUX ENFANTS DE 5 ANS ET MOINS





Les vendredis sont consacrés à des sorties familiales où les parents, les frères et sœurs de tous les enfants inscrits au camp, sont invités. Ces sorties éducatives permettront de vous faire découvrir des ressources locales que votre famille peut exploiter pour passer des bons moments tout au long de l’année. Les enfants du Camp Oméga participent aux sorties gratuitement* alors qu’une certaine contribution financière est demandée pour les billets des parents et de la fratrie. Il sera possible de vous rendre sur les lieux de la sortie soit dans l’Omégabus ou par vos propres moyens**. Du plaisir garanti! On a hâte de vous y voir!

*Les enfants du camp peuvent participer à la sortie SEULEMENT S’ILS SONT ACCOMPAGNÉS d’au moins un membre adulte de la famille. SI VOTRE ENFANT EST DÉJÀ INSCRIT À LA SORTIE DU VENDREDI « SEUL » DANS LE FORMULAIRE D'INSCRIPTION (FRAIS DE 5$), CE MESSAGE NE VOUS CONCERNE PAS.





** Seules les familles qui ne possèdent pas de voiture pourront voyager à bord de l’Omégabus. Les autres familles devront se rendre par leurs propres moyens. De plus, si vous prenez l’Omégabus, mais vous n’êtes pas à l’heure au point de ralliement lors du départ, vous devrez vous rendre au lieu de sortie par vos propres moyens.





Centre de la nature: aucune limite de participants. Centre des Sciences : aucune limite de participants. Planétarium: aucune limite de participants. Musée Armand-Frappier: limite de 48 participants. Zoo Ecomuseum: aucune limite de participants. Rallye amphibie en rabaska: aucune limite de participants. Centrale hydroélectrique: aucune limite de participants. Plage: aucune limite de participants.

POLITIQUE D’ANNULATION

Après la période de fermeture des inscriptions, le paiement relatif aux sorties familiales sera encaissé et il n’y aura pas de remboursement en cas d’annulation de votre part ou d’absence aux sorties choisies.





Des frais de 5$ par sortie par adulte seront facturés en cas d’absence à la sortie. Si l’adulte est présent, 5$ par sortie par adulte leur seront remboursés en cumulatif à la fin de l’été.