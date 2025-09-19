Fondation de la recherche pédiatrique

Organisé par

Fondation de la recherche pédiatrique

À propos de cet événement

13ème Encan des vins de Sherbrooke

2500 Bd de l'Université

Sherbrooke, QC J1K 0A5, Canada

Billet individuel
375 $

Cocktail et repas 4 services
Reçu de 165 $

Vigne BRONZE
5 000 $

Inclut 10 invités et visibilité

Reçu de 2 000 $

Vigne ARGENT
7 500 $

Inclut 10 invités et visibilité

Reçu de 3 500 $

Vigne OR
10 000 $

Inclut 10 invités et visibilité

Reçu de 4 000 $

Commanditaire et présentateur du repas
15 000 $

Inclut 10 invités et visibilité
Reçu de 8 000 $

Co-présentateur du grand tirage
25 000 $

Présentez le grand tirage aux côtés de la Fondation d'Air Canada

Inclut 10 invités et visibilité
Reçu de 15 000 $

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