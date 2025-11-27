Tournoi de golf 2026

1519 Chem. de la Rivière

Magog, QC J1X 3H3, Canada

Golf/Souper (1 reçu de charité)
225 $

Profitez d’une ronde de golf de 18 trous, d’un petit lunch et d’un souper.
Un seul reçu de charité sera émis à la personne qui effectue le paiement (si plusieurs billets achetés en même temps).

Souper seulement
100 $

Joignez vous à nous pour un délicieux souper dans une ambiance chaleureuse.
Un seul reçu de charité sera émis à la personne qui effectue le paiement(si plusieurs billets achetés en même temps).

Commandite - Support aux familles
5 000 $

Inclusions:

  • Nom et logo sur l’ensemble de la campagne publicitaire et sur les réseaux sociaux de la Maison Caméléon
  • Nom et logo sur le diaporama présenté en soirée
  • Possibilité d’animation d’un trou et d’installer votre tente promotionnelle
  • Remerciements par l’animateur lors du souper

Gratuités:

  • 1 1/2 quatuors golf et souper

Une personne vous contactera pour obtenir les informations de votre organisation.

Commandite - Dignité
3 500 $

Inclusions:

  • Nom et logo sur les réseaux sociaux de la Maison Caméléon
  • Nom et logo sur le diaporama présenté en soirée
  • Remerciements par l’animateur lors du souper

Gratuités:

  • 1 quatuors golf et souper

Une personne vous contactera pour obtenir les informations de votre organisation.

Commandite - Bienveillance
2 500 $

Inclusions:

  • Nom et logo sur les réseaux sociaux de la Maison Caméléon
  • Nom et logo sur le diaporama présenté en soirée

Gratuités:

  • 4 soupers

Une personne vous contactera pour obtenir les informations de votre organisation.

Commandite - Professionnalisme
1 500 $

Inclusions:

  • Nom et logo sur les réseaux sociaux de la Maison Caméléon
  • Nom et logo sur le diaporama présenté en soirée

Gratuités:

  • 2 soupers

Une personne vous contactera pour obtenir les informations de votre organisation.

Commandite - Intégrité
500 $

Inclusion:

  • Nom et logo sur le diaporama présenté en soirée

Une personne vous contactera pour obtenir les informations de votre organisation.

Commandite - Photos
1 250 $

Soutenez le tournoi en commanditant les photos souvenirs des participants.

Inclusions:

  • Nom et logo sur les réseaux sociaux de la Maison Caméléon
  • Nom et logo sur le diaporama présenté en soirée

Une personne vous contactera pour obtenir les informations de votre organisation.

Commandite - Voiturettes
1 250 $

Commanditez les voiturettes et accompagnez les joueurs tout au long du parcours.

Inclusions:

  • Nom et logo sur les réseaux sociaux de la Maison Caméléon
  • Nom et logo sur le diaporama présenté en soirée

Une personne vous contactera pour obtenir les informations de votre organisation.

Trou animé
1 000 $

Faites rayonner votre marque en animant un trou et en présentant votre entreprise aux participants.


Une personne vous contactera pour obtenir les informations de votre organisation.

Pancarte sur un trou
350 $

Faites rayonner votre marque en commanditant une pancarte sur un trou et en présentant votre entreprise aux golfeurs.


Une personne vous contactera pour obtenir les informations de votre organisation.

