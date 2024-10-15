La Classique - Opportunités de bénévolat

Envie de voir la magie des coulisses? Joignez-vous à nous quelques jours avant la course pour assembler les kits des athlètes (t-shirts, dossards, surprises). Un quart de 3 à 4 heures où votre esprit d’équipe fait toute la différence!
Distribution des trousse
Gratuit
Soyez le premier sourire que voient nos athlètes! Remettez les kits avant l’événement ou chez Ciele Athletics. Quarts de 3 à 4 heures. Parfait pour les personnes sociables et organisées.
Équipe de montage
Gratuit
Nous cherchons des bénévoles forts et minutieux pour bâtir le village de course et installer le parcours. Si vous aimez que tout soit parfait pour l’expérience des athlètes, ce rôle est pour vous.
Equipment de PIT STOP ( ravitaillement)
Gratuit
À mi-parcours, les athlètes ont besoin d’un petit boost! Soyez guides, motivateurs et pom-pom bénévoles, pour que chaque participant se sente invincible.
Ambassadeur du village
Gratuit
Vous êtes le visage accueillant du village de course! Aidez les commanditaires, soutenez les zones et orientez les participants. Tout ce qu’il faut : un sourire et une attitude prête à donner un coup de main.
Zone familiale
Gratuit
De loin l’activité de bénévolat la plus amusante. Jouer à des jeux interactifs avec les enfants, faire du maquillage, appliquer des tatouages temporaires, les aider à se préparer pour leur course (activation et bien plus encore)
Équipe d'accueil et inscription
Gratuit
Pour les lève-tôt au sourire contagieux! Accueillez les participants, vérifiez leur inscription et donnez le ton à une journée exceptionnelle. Votre énergie = leur motivation!
Équipe de sécurité et soutien
Gratuit
Assurez la sécurité et le plaisir sur le parcours. Orientez les participants, veillez à ce qu’ils terminent heureux et en santé, et facilitez la circulation. Quarts de 3 à 4 heures.
Mascottes, équipes de cheerleading & fanfares scolaires
Gratuit
Apportez l’énergie, les costumes, la musique et les sourires! Créez une ambiance festive inoubliable pour les participants. Groupes bienvenus – une présélection aura lieu, mais la créativité est encouragée!
Équipe de démontage
Gratuit
Les derniers héros de la journée! Aidez-nous à remballer le village et le parcours pour laisser le site aussi beau (ou plus beau!) qu’à notre arrivée. Parfait pour les vrais joueurs d’équipe.
