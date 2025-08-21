14e édition - Coquetel de la Fondation du Centre jeunesse de l'Estrie

KIA SHERBROOKE

4339 Boul Bourque, Rock Forest–Saint-Élie–Deauville, QC J1N 1S4, Canada

Billet pour le Coquetel
200 $

Un billet qui fait LA différence dans la vie des enfants & des jeunes de la DPJ en Estrie

Encouragement
1 000 $
C'est un billet groupe, il inclut 2 billets

Billets d'accès au Coquetel dînatoire : 2 /

Éléments distinctifs & outils de visibilité :
* Consultez : Plan de Visibilité - 14e Édition - Coquetel de la Fondation

Soutien
1 750 $
C'est un billet groupe, il inclut 2 billets

Billets d'accès au Coquetel dînatoire : 2 /

Éléments distinctifs & outils de visibilité :
* Consultez : Plan de Visibilité - 14e Édition - Coquetel de la Fondation

Conseil
3 750 $
C'est un billet groupe, il inclut 2 billets

Billets d'accès au Coquetel dînatoire : 2 /

Éléments distinctifs & outils de visibilité :
* Consultez : Plan de Visibilité - 14e Édition - Coquetel de la Fondation

Écoute
6 250 $
C'est un billet groupe, il inclut 4 billets

Billets d'accès au Coquetel dînatoire : 4 /

Éléments distinctifs & outils de visibilité :
* Consultez : Plan de Visibilité - 14e Édition - Coquetel de la Fondation

Bienveillance
10 000 $
C'est un billet groupe, il inclut 6 billets

Billets d'accès au Coquetel dînatoire : 6 /

Éléments distinctifs & outils de visibilité :
* Consultez : Plan de Visibilité - 14e Édition - Coquetel de la Fondation

Ange gardien
15 000 $
C'est un billet groupe, il inclut 8 billets

Billets d'accès au Coquetel dînatoire : 8 /

Éléments distinctifs & outils de visibilité :
* Consultez : Plan de Visibilité - 14e Édition - Coquetel de la Fondation

Ajouter un don pour Fondation du Centre jeunesse de l'Estrie Inc.

$

