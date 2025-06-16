14e tournoi de golf

Organisé par
À propos de cet événement
Brunch, golf, souper.
Brunch, golf, souper, publicité sur les réseaux, identification de votre voiturette. Mention sur le napperon.
Service aller-retour en limousine. Brunch, golf, souper, publicité sur les réseaux, identification de votre voiturette. Mention sur le napperon. Boissons gratuit sur le terrain
Publicité sur les réseaux sociaux, mention sur le napperon et logo 20"x20" sur un tertre de départ
Souper
500 cannettes d'eau avec votre logo
$
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!