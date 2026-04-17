15 ans du FBDM - Encan extraordinaire #2

Drawn & Quarterly a rempli un sac tote illustré par Marc Bell avec six livres, tous des nouveautés ou des parutions à venir ! Ils ont également ajouté des marque-pages, des autocollants Marc Bell ainsi qu'une carte-cadeau de 100 $ utilisable à la boutique D&Q.





Narrow Rooms de Choi Sungmin

The Definitive Yokai Field Guide de Shigeru Mizuki

All the Cameras in My Room de Michael Deforge

Mary Pain de Lola Lorente

The Memoirs of Moominpappa de Tove Jansson

Appleguy & Beefwood de Ceder Van Tassel





Valeur totale de plus de 300 $

Offert gracieusement par Drawn & Quarterly

https://drawnandquarterly.com/