15 ans du FBDM - Encan extraordinaire #2

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À propos de cet événement
Enchère de départ
Faüne forêt / sérigraphie / Papier Somerset Velvet, News Print Grey, 250 gr.
Éditions limitées, épreuve d’artiste, EA.
Prix de départ: 325$
Offert gracieusement par Paul Bordeleau
Enchère de départ
La tortue / sérigraphie / Papier Somerset Velvet, News Print Grey, 250 gr.
Éditions limitées, épreuve d’artiste, EA.
Prix de départ: 325$
Offert gracieusement par Paul Bordeleau
Enchère de départ
Avant d'être éditeur et président du FBDM, Luc Bossé était bédéiste.
Il sort ses archives et nous offre une planche originale de Yves, fidèle à lui même, p.213.
Offert gracieusement par Luc Bossé
Enchère de départ
Drawn & Quarterly a rempli un sac tote illustré par Marc Bell avec six livres, tous des nouveautés ou des parutions à venir ! Ils ont également ajouté des marque-pages, des autocollants Marc Bell ainsi qu'une carte-cadeau de 100 $ utilisable à la boutique D&Q.
Valeur totale de plus de 300 $
Offert gracieusement par Drawn & Quarterly
Enchère de départ
Conundrum vous offre une des rares copies restantes de The Palace of Champions d'Henriette Valium. Il s'agit d'un ouvrage historique qui met en lumière cette légende underground. Il comprend une introduction et une entrevue qui replacent dans leur contexte la longue carrière et l'œuvre prolifique de Valium.
Offert gracieusement par Conundrum
Enchère de départ
Conundrum fête ses 30 ans cette année et vous offre une sélection de 10 livres:
Offert gracieusement par Conundrum
Enchère de départ
Incroyable!
Vous trouviez que deux lots de 10 livres au choix ne suffisaient pas? Vous souhaitez préparer vos achats des fêtes en avance? Préparez votre liste car Pow Pow offre maintenant aussi un lot de 20 livres au choix!
Valeur de plus de 600$
Offert gracieusement par les Éditions Pow Pow
Enchère de départ
Renaissance est une OBNL québécoise qui facilite l’insertion socioprofessionnelle de personnes éprouvant de la difficulté à intégrer le marché du travail, tout en suscitant l’engagement de chacun à poser des gestes concrets pour préserver l’environnement. Depuis plusieurs années, on retrouve aussi des librairies Renaisance qui permettent de mettre la main sur une variété de livres et de BD de seconde main.
Un petit truc de l'équipe du FBDM : c'est pratique pour trouver des livres qui ne sont plus disponibles en librairie!
Carte cadeau de 100$ échangeable à n'importe quelle succursale régulière ou librairie
Offert gracieusement par Renaissance
Enchère de départ
Renaissance est une OBNL québécoise qui facilite l’insertion socioprofessionnelle de personnes éprouvant de la difficulté à intégrer le marché du travail, tout en suscitant l’engagement de chacun à poser des gestes concrets pour préserver l’environnement. Depuis plusieurs années, on retrouve aussi des librairies Renaisance qui permettent de mettre la main sur une variété de livres et de BD de seconde main.
Un petit truc de l'équipe du FBDM : c'est pratique pour trouver des livres qui ne sont plus disponibles en librairie!
Carte cadeau de 100$ échangeable à n'importe quelle succursale régulière ou librairie
Offert gracieusement par Renaissance
Enchère de départ
La Librairie Ulysse rejoint chaque année plus de 100 000 voyageurs qui recherchent de l'information et des conseils de qualité afin de bien préparer leurs voyages. Que vous ayez envie de rêver un peu ou de préparer votre prochain voyage, vous y trouverez près de 16 000 guides, cartes et livres illustrés.
140$ en certificats cadeaux échangeable à la librairie située au
4176 rue Saint-Denis, Montréal, H2W 2M5
Valeur de 140$
Offert gracieusement par la Librairie Ulysse
Enchère de départ
Le Théâtre du Rideau vert vous invite à venir découvrir la programmation de la saison 2026-2027, la première signée par son nouveau directeur artistique, Benoit McGinnis, qui sera dévoilée le 19 mai prochain.
Laissez-passer, échangeable contre 2 billets pour une représentation de l’un des spectacles de la saison 2026-2027
Offert gracieusement par le Théâtre du Rideau vert
Enchère de départ
Le TNM vous invite au théâtre! Dans Confessions d’un enfant du siècle dernier, on reconnaitra l'alter ego littéraire de Michel Tremblay si sensible, si curieux, si unique… ou presque. Le garçon est présenté à travers une pluralité de corps, de voix et de visages qui appartiennent à la jeunesse d’aujourd’hui, aux prises elle aussi avec les grandes exaltations et les petites humiliations liées au passage à l’âge adulte dans une mise en scène signée René Richard Cyr.
Billet-cadeau échangeable contre une paire de billets pour une représentation d’un samedi à 20h00 du spectacle Confessions d’un enfant du siècle dernier qui sera sur nos planches au mois de novembre prochain.
Valeur de 194$
Offert gracieusement par le Théâtre du Nouveau Monde
https://2026-2027.tnm.qc.ca/2026-2027/confessions-dun-enfant-du-siecle-dernier
Enchère de départ
LE SAPIN A DES BOULES en projection participative, c’est plus qu’un film : c’est une tradition… et c’est le party de Noël le plus flyé en ville! Tout commence avec la version doublée du film, en français bien sûr pendant que 19 comédiens survoltés incarnent la famille Griswold et recréent les scènes cultes en direct avec le film.
Le Festival SPASM vous offre une table VIP pour LE SAPIN A DES BOULES au Club Soda le jeudi 17 décembre 2026
Valeur = 180$
Offert gracieusement par le Festival SPASM
Enchère de départ
Jeunesses Musicales Canada vous invite à insuffler du chic à vos jeudis soir avec ses concerts de musique classique joués et commentés par les meilleurs artistes émergents au pays. Ces concerts sont présentés les jeudis à 19h00 et sont précédés d’un apéritif dès 18h00. Une sortie conviviale qui fusionne les plaisirs!
1 paires de billets pour 2 concerts apéro de la saison 2026-2027
Valeur de plus de 100$
Offert gracieusement par Jeunesses Musicales Canada
Enchère de départ
Découvre Les Mauvaises herbes, une compagnie québécoise qui propose qui te propose de fabriquer tes produits corporels & tes soins ménagers, ainsi que des cosmétiques botaniques et des produits respectueux de l'environnement.
Panier de produits comprenant :
Une valeur de 150$
Offert gracieusement par Les Mauvaises herbes
Enchère de départ
La diététiste et autrice Louise Lambert-Lagacé vous propose des réflexions et suggestions pour mieux manger.
Ce lot comprend :
Offert gracieusement par Louise Lambert-Lagacé
Enchère de départ
La Prunelle, c'est un restaurant apportez votre vin bien apprécié de la rue Duluth. Venez découvrir ou redécouvrir sa cuisine française de saison.
Certificat cadeau de 80$
Offert gracieusement par le Restaurant La Prunelle
Enchère de départ
Présenté en avant-première au Festival MONTRÉAL COMPLÈTEMENT CiRQUE dans le cadre d’une collaboration exclusive avec la TOHU, Défis déjantés vous plonge tête la première dans l’univers néon et synthé des jeux télévisés des années 1980, où les enjeux sont farfelus, les règles discutables et où absolument tout peut arriver.
Paire de billets pour le spectacle Défis déjantés, présenté du 2 au 12 juillet au Studio de l’Espace Saint-Denis
Valeur de plus de 100$
Offert gracieusement par la TOHU
https://montrealcompletementcirque.com/fr/spectacles/defis-dejantes
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