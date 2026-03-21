15 ans du FBDM - Encan extraordinaire

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À propos de cet événement
Enchère de départ
Assistez à une rencontre éditoriale entre Boum (La méduse) et son éditeur, Luc Bossé de Pow Pow, au cours de laquelle il sera question de son prochain livre. C’est une occasion rare de voir ce qui se passe dans les coulisses de l’édition. Profitez de ce contexte intimiste pour poser quelques questions à l’autrice et à l’éditeur.
Offert gracieusement par Boum et les Éditions Pow Pow
Enchère de départ
Utown (2022)
Planche originale format 8,5 x 11 pouces, encre sur papier
Offert gracieusement par Cab
Enchère de départ
Utown (2022)
Planche originale format 8,5 x 11 pouces, encre sur papier
Offert gracieusement par Cab
Enchère de départ
La cité oblique (2022)
Planche originale format 16 po x 20 pouces, aquarelle sur carton Peterboro
Offert gracieusement par Christian Quesnel
Enchère de départ
La femme aux cartes postales (2016)
Planche originale format 11 x 17 pouces, crayon sur papier
Offert gracieusement par Jean-Paul Eid
Enchère de départ
Souvenir du FBDM (2026)
Illustration originale format 11x 11, crayon et encre sur papier
Offert gracieusement par Joe Ollmann
Enchère de départ
Assistez à une rencontre éditoriale entre Juli Delporte (Moi aussi je voulais l’emporter) et son éditeur, Luc Bossé de Pow Pow, au cours de laquelle il sera question de son prochain livre. C’est une occasion rare de voir ce qui se passe dans les coulisses de l’édition. Profitez de ce contexte intimiste pour poser quelques questions à l’autrice et à l’éditeur.
Offert gracieusement par Juli Delporte et les Éditions Pow Pow
Enchère de départ
Publication dans le journal "The Stranger" Seattle (2000)
Illustration originale format 5,5 x 7,5 pouces, crayon et encre sur papier
Offert gracieusement par Julie Doucet
Enchère de départ
Publication dans le journal "The Stranger" Seattle (2000)
Illustration originale format 5,5 x 7,5 pouces, crayon et encre sur papier
Offert gracieusement par Julie Doucet
Enchère de départ
Long Jane, illustration pour Betty Boob (2017)
Illustration originale format 23 x 30,5 cm, crayon sur papier
Offert gracieusement par Julie Rocheleau
Enchère de départ
Nino, illustration pour Betty Boob (2017)
Illustration originale format 21 x 29,5 cm, crayon sur papier
Offert gracieusement par Julie Rocheleau
Enchère de départ
Aventurosaure (2020)
Illustration format 11 x 14 pouces, crayonné bleu et encrage au pinceau
Offert gracieusement par Julien Paré-Sorel
Enchère de départ
Rose à l’Île (2023)
Planche originale format 7 X 10 pouces pouces, crayon sur papier
Offert gracieusement par Michel Rabagliati
Enchère de départ
Rose à l’Île (2023)
Planche originale format 7 X 10 pouces, crayon sur papier
Offert gracieusement par Michel Rabagliati
Enchère de départ
Shérif Junior : Il y a quelque chose de poussiéreux à Sorel-sur-Poussière (2023)
Planche originale format 8,5 x 11 pouces, encre sur papier
Offert gracieusement par Samuel Cantin
Enchère de départ
Assistez à une rencontre éditoriale entre Samuel Cantin (Vil et misérable) et son éditeur, Luc Bossé de Pow Pow, au cours de laquelle il sera question de son prochain livre. C’est une occasion rare de voir ce qui se passe dans les coulisses de l’édition. Profitez de ce contexte intimiste pour poser quelques questions à l’auteur et à l’éditeur.
Offert gracieusement par Samuel Cantin et les Éditions Pow Pow
Enchère de départ
Les pires moments de l'histoire (2023)
Planche originale format 8,5 x 11 pouces, crayon et encre sur papier
Offert gracieusement par Xavier Cadieux
Enchère de départ
Les pires moments de l'histoire (2023)
Planche originale format 8,5 x 11 pouces, crayon et encre sur papier
Offert gracieusement par Xavier Cadieux
Enchère de départ
Les filles de Caleb (2026)
Illustrations format 8,5 x 11 pouces, 2 pages : tracé au crayon sur papier / crayon et encre sur papier
Offert gracieusement par Zviane
Enchère de départ
Les Éditions Michel Quintin vous offrent 10 BD tirées de leur catalogue. Il s'agit d'une super belle sélection qui donnera envie de lire à des jeunes de 8 à 12 ans. Ce sont d'excellentes lecture pour un·e jeune de votre entourage ou, si vous le souhaitez, pourquoi ne pas l'offrir à une classe ou à un organisme jeunesse?
Valeur de plus de 200$
Offert gracieusement par les Éditions Michel Quintin
Enchère de départ
Watatatow! Pow Pow fait le grand ménage et vous offre:
Offert gracieusement par les Éditions Pow Pow
Enchère de départ
Il vous manque quelques titres à votre collection ou vous avez envie d'explorer le catalogue éclaté des Éditions Pow Pow? Avec ce lot, vous pourrez non seulement choisir vos livres, mais vous aurez droit à la collection complète des calendriers, lignes éditoriales et autres items promotionnels de la maison d'édition! Un cadeau parfait pour vous ou une personne de votre entourage. Si vous le souhaitez, pourquoi ne pas l'offrir à une classe ou à un organisme local?
Valeur de plus de 300$
Offert gracieusement par les Éditions Pow Pow
Enchère de départ
Front Froid vous offre 7 BD tirées de son catalogue. Il s'agit d'une super belle sélection pour découvrir la BD de genre québécoise : western de l'espace, Montréal post-apocalyptique, révision historique humoristique, science fiction, etc. Ce sont d'excellentes lecture pour une personne ou un jeune de votre entourage. Si vous le souhaitez, pourquoi ne pas l'offrir à une classe ou à un organisme jeunesse?
Valeur de plus de 230$
Offert gracieusement par Front Froid
Enchère de départ
Nouvelle adresse vous offre 7 BD tirées de son catalogue. Il s'agit d'une super belle sélection d'histoires sensibles qui parlent de changements, de recommencements et de la nouveauté qui caractérisent nos vies. Ce sont d'excellentes lecture pour une personne ou un jeune de votre entourage qui aime l'autofiction et les histoires qui posent un regard sur le monde. Si vous le souhaitez, pourquoi ne pas l'offrir à une classe ou à un organisme local?
Valeur de plus de 230$
Offert gracieusement par Front Froid et Nouvelle adresse
Enchère de départ
La librairie Planète BD, c'est une librairie dédiée à la bande dessinée à Montréal depuis plus de 15 ans! Avec ses libraires spécialisé·es, vous aurez droit à des conseils et des suggesitons pour vous et vos proches, mais vous pourrez aussi profiter de votre visite pour échanger sur vos plus récentes lectures avec d'autres passionné·es.
Certificat cadeau de 250$ échangeable à la librairie située au 4077 rue Saint-Denis à Montréal
Valeur de 250$
Offert gracieusement par la Librairie Planète BD, partenaire des prix Bédélys et du Festival depuis ses débuts
Enchère de départ
Le Salon du livre de Montréal a hâte de vous retrouver en novembre!
Venez rencontrer vos auteur·ices préféré·es ou faire le plein de cadeaux avant les Fêtes.
Ce lot comprend :
Valeur de plus de 250$
Offert gracieusement par le Salon du livre de Montréal
Enchère de départ
La librairie Gallimard Montréal est une librairie générale qui promeut activement la production des éditeurs français et québécois.
Que ce soit pour toi ou pour offrir, on a toujours envie de plus de livres à lire et ce n'est pas le choix qui manque!
Carte cadeau de 150$ échangeable à la librairie située au 3700 Boulevard Saint-Laurent, à Montréal.
Valeur de 150$
Offert gracieusement par la Librairie Gallimard
Enchère de départ
Le Renard Perché, c'est une librairie de quartier indépendante dans Hochelaga spécialisée en littérature jeunesse. Fondée par trois libraires passionnées, on y trouve aussi une variété de livres et de BD pour adultes.
1 certificat cadeau de 100$ échangeable à la librairie située au 3731 Rue Ontario Est à Montréal.
Valeur de 100$
Offert gracieusement par la Librairie Le Renard Perché
Enchère de départ
Installée sur l’avenue Mont-Royal, la librairie Le Port de tête est au cœur de la vie culturelle montréalaise depuis 2007. Ils offrent à leur clientèle des livres de qualité, neufs ou d’occasion, dans tous les domaines. Leurs forces sont la littérature, la philosophie, les sciences humaines, les arts, la littérature jeunesse, les bandes dessinées ainsi que les livres rares et épuisés.
1 carte cadeau de 100$ échangeable à l'une des deux adresses sur l'avenue Mont-Royal Est :
Valeur de 100$
Offert gracieusement par la Librairie Le Port de tête
Enchère de départ
La Librairie Ulysse rejoint chaque année plus de 100 000 voyageurs qui recherchent de l'information et des conseils de qualité afin de bien préparer leurs voyages. Que vous ayez envie de rêver un peu ou de préparer votre prochain voyage, vous y trouverez près de 16 000 guides, cartes et livres illustrés.
140$ en certificats cadeaux échangeable à la librairie située au
4176 rue Saint-Denis, Montréal, H2W 2M5
Valeur de 140$
Offert gracieusement par la Librairie Ulysse
Enchère de départ
La Librairie Ulysse rejoint chaque année plus de 100 000 voyageurs qui recherchent de l'information et des conseils de qualité afin de bien préparer leurs voyages. Que vous ayez envie de rêver un peu ou de préparer votre prochain voyage, vous y trouverez près de 16 000 guides, cartes et livres illustrés.
140$ en certificats cadeaux échangeable à la librairie située au
4176 rue Saint-Denis, Montréal, H2W 2M5
Valeur de 140$
Offert gracieusement par la Librairie Ulysse
Enchère de départ
Vous avez aimé le film Vil & Misérable?
Parce que la lecture c'est du sérieux et que le livre usagé de contrebande est un fléau, Colonelle films vous offre la chance de vous joindre à la Grande Police du Livre grâce à un magnifique blazer tiré du film!
Costume officiel du film Vil & Misérable : blazer taille SMALL de la Grande Police du Livre
Offert gracieusement par Colonelle films. Merci aussi à JF Leblanc, Sam Cantin et Gabrielle Lauzier.
Enchère de départ
La Rockette t'offre un billet doré valide pour une année de DJs et de spectacles! Viens danser ou juste taper du pied (on ne juge pas) à volonté.
Valide pour une personne. Donne accès aux soirées DJs et aux concerts pendant un an à La Rockette.
Offert gracieusement par La Rockette
Enchère de départ
Qui a dit que les amateur·ices de BD n'aimaient pas le sport?
Si tu as envie d'un peu d'action cet été, pourquoi ne pas aller encourager les Alouettes de Montréal?
26 juillet 2026 contre les Tiger-Cats d'Hamilton
2 billets argent - Section G1, Rangée 22
Offert gracieusement par Carole Gingras et Karl Delwaide
Enchère de départ
En salle comme en terrasse, Leméac offre toujours la même cuisine simple et gourmande qui a fait sa renommée. Son menu reflète les plaisirs de la tradition française, celle de l’excellence gastronomique, à laquelle vient s’ajouter un petit accent d’audace et de modernité.
200$ en certificats repas échangeables au restaurant située au
1045 avenue Laurier Ouest à Montreal
Valeur de 200$
Offert gracieusement par le restaurant le Leméac
Enchère de départ
En salle comme en terrasse, Leméac offre toujours la même cuisine simple et gourmande qui a fait sa renommée. Son menu reflète les plaisirs de la tradition française, celle de l’excellence gastronomique, à laquelle vient s’ajouter un petit accent d’audace et de modernité.
200$ en certificats repas échangeables au restaurant située au
1045 avenue Laurier Ouest à Montreal
Valeur de 200$
Offert gracieusement par le restaurant le Leméac
Enchère de départ
Une visite au Centre des sciences de Montréal, ça permet d'allumer l’étincelle et d'aider les prochaines générations à découvrir, à comprendre et à s’approprier les sciences et la technologie pour bâtir leur avenir. Une activité familiale enrichissante, avec du plaisir garanti pour les plus grands et les plus petits!
Découvrez les expositions en cours :
Offert gracieusement par le Centre des sciences de Montréal
Enchère de départ
Connue pour sa fougue légendaire, l’humoriste Mariana Mazza n’a pas son pareil! Aussi active sur scène qu’à l’écran, elle est présentement en tournée avec son 3e one-woman-show, Foie gras, anime Livre ouvert sur ARTV, en plus de participer à plusieurs émissions de télé. Créatrice multidisciplinaire, Mariana est aussi autrice (Montréal-Nord et Rivière-des-Prairies) et artiste peintre.
FOIE GRAS
2 billets pour la représentation du
jeudi 10 septembre 2026 à 20h
Salle Pratt & Whitney Canada (Longueuil)
Offert gracieusement par Mariana Mazza et Groupe Entourage
Enchère de départ
Connaissez-vous Jo Cormier? Réalisateur et idéateur de plusieurs séries web humoristiques, comédien et stand-up hors pair, on peut dire que Jo Cormier est certainement un humoriste à découvrir. Amateur de BD, il a même adapté son dernier spectacle Animal en BD avec Monique Masclé aux dessins. Avec son univers unique, son style incomparable et ses idées folles, il présente son deuxième one man show qui célèbre l’humain dans ses erreurs, ses doutes et ses émotions.
MACHINE
2 billets pour la représentation du
jeudi 19 novembre 2026 à 20h
Club Soda (Montréal)
Offert gracieusement par Jo Cormier et Groupe Entourage
Enchère de départ
L'Atelier Cône 10 vous invite à découvrir la poterie et explorer votre potentiel créatif! Lors d'une séance d’introduction au tournage en petit groupe, vous plongerez dans les premières étapes du tournage. Vous apprendrez à centrer une boule d'argile et à réaliser votre première pièce, un petit bol ou gobelet à rapportez chez vous après le délai de cuisson! Aucune expérience requise.
2 cours d'initiation au tournage à l'Atelier Cône 10 situé au 3941 rue Saint-Denis à Montréal
Valeur de 130$
Offert gracieusement par Atelier Cône 10
Enchère de départ
Le Musée des beaux-arts de Montréal vous offre 4 billets, que vous ayez envie de vivre un tête-à-tête inoubliable avec les statues les plus célèbres de la Rome antique, de découvrir les portraits de Richard Avedon, de voir Soleil levants qui présente une lecture autochtone approfondie des territoires sur lesquels nous habitons ou d'explorer la collection permanente.
4 laissez-passer donnant accès aux expositions à
l'affiche et aux collections du MBAM
Date limite d'utilisation des billets : 2026-12-31
Valeur de 120$
Offert gracieusement par le Festival Pour un Instant
Enchère de départ
Musée des beaux-arts de Montréal vous offre 4 billets, que vous ayez envie de vivre un tête-à-tête inoubliable avec les statues les plus célèbres de la Rome antique, de découvrir les portraits de Richard Avedon, de voir Soleils levants qui présente une lecture autochtone approfondie des territoires sur lesquels nous habitons ou d'explorer la collection permanente.
4 laissez-passer donnant accès aux expositions à
l'affiche et aux collections du MBAM
Date limite d'utilisation des billets : 2026-12-31
Valeur de 120$
Offert gracieusement par le Festival Pour un Instant
Enchère de départ
Cinéma Cinéma, c'est une nouvelle enseigne qui unit le Cinéma Beaubien, le Cinéma du Parc et le Cinéma du Musée. Trois quartiers, trois histoires, une même passion pour le 7e art. Ensemble, ils forment un réseau à but non lucratif voué à la diffusion du cinéma d'art et d'essai et à la création d'expériences enrichissantes sur grand écran.
Allez voir les meilleurs films d'ici et d'ailleurs, grâce à ces 3 laissez-passer doubles pouvant être utilisés :
au Cinéma Beaubien
au Cinéma du Parc
ou au Cinéma du Musée
Valeur de 95$
Offert gracieusement par Cinéma Cinéma
Enchère de départ
Le Théâtre de 4’SOUS est fier d’offrir une paire de billets pour l'un des spectacles de la saison 26-27!
Rendez-vous au 4sous.com pour découvrir la programmation, dès le lundi 27 avril 2026!
Valeur de 90$
Offert gracieusement par le Théâtre de 4’SOUS
Enchère de départ
Le Festival Pour un Instant vous offre une paire de billets pour son concert tête d’affiche dans le cadre enchanteur de l’un des jardins de lilas abritant les plus grandes variétés en Amérique du Nord. (L'artiste sera annoncé·e lors du dévoilement à la mi-avril.)
2 billets pour le concert tête d'affiche
samedi 6 juin 2026 dans Charlevoix à La Malbaie
Valeur de 70$
Offert gracieusement par le Festival Pour un Instant
Enchère de départ
Ce Morgon 2020, véritable emblème du Beaujolais, est parfait pour accompagner un bon souper ou pour enrichir votre cave d’un classique indémodable du mythique domaine Marcel Lapierre. Une dégustation tout en élégance vous attend.
Domaine Marcel Lapierre - Morgon 2020
Bouteille de 750 mL
Offert gracieusement par Pierre-Alain Rodrigue
https://www.vivino.com/fr/domaine-marcel-lapierre-morgon/w/1178261?srsltid=AfmBOooE9tXevwkxIVa1jEFnjGjBOJJsvn1Rk2L_rFuIxFGaxLj1w8Hs
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