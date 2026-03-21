15 ans du FBDM - Encan extraordinaire

Assistez à une rencontre éditoriale entre Boum (La méduse) et son éditeur, Luc Bossé de Pow Pow, au cours de laquelle il sera question de son prochain livre. C’est une occasion rare de voir ce qui se passe dans les coulisses de l’édition. Profitez de ce contexte intimiste pour poser quelques questions à l’autrice et à l’éditeur.





Offert gracieusement par Boum et les Éditions Pow Pow

https://editionspowpow.com/auteur/boum