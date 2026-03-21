Festival BD de Montréal

Organisé par

Festival BD de Montréal

À propos de cet événement

15 ans du FBDM - Encan extraordinaire

Rencontre avec Boum et son éditeur item
Rencontre avec Boum et son éditeur
50 $

Enchère de départ

Assistez à une rencontre éditoriale entre Boum (La méduse) et son éditeur, Luc Bossé de Pow Pow, au cours de laquelle il sera question de son prochain livre. C’est une occasion rare de voir ce qui se passe dans les coulisses de l’édition. Profitez de ce contexte intimiste pour poser quelques questions à l’autrice et à l’éditeur.


Offert gracieusement par Boum et les Éditions Pow Pow

https://editionspowpow.com/auteur/boum

Couverture originale de Cab item
Couverture originale de Cab item
Couverture originale de Cab
100 $

Enchère de départ

Utown (2022)

Planche originale format 8,5 x 11 pouces, encre sur papier


Offert gracieusement par Cab

https://cabfolio.com/

Planche originale de Cab item
Planche originale de Cab item
Planche originale de Cab
100 $

Enchère de départ

Utown (2022)

Planche originale format 8,5 x 11 pouces, encre sur papier


Offert gracieusement par Cab

https://cabfolio.com/

Planche originale de Christian Quesnel item
Planche originale de Christian Quesnel item
Planche originale de Christian Quesnel
200 $

Enchère de départ

La cité oblique (2022)

Planche originale format 16 po x 20 pouces, aquarelle sur carton Peterboro


Offert gracieusement par Christian Quesnel

www.facebook.com/christian.quesnel.9/

Planche originale de Jean-Paul Eid item
Planche originale de Jean-Paul Eid item
Planche originale de Jean-Paul Eid
200 $

Enchère de départ

La femme aux cartes postales (2016)

Planche originale format 11 x 17 pouces, crayon sur papier


Offert gracieusement par Jean-Paul Eid

https://bd-eid.com/

Illustration originale de Joe Ollmann item
Illustration originale de Joe Ollmann item
Illustration originale de Joe Ollmann
100 $

Enchère de départ

Souvenir du FBDM (2026)

Illustration originale format 11x 11, crayon et encre sur papier


Offert gracieusement par Joe Ollmann

https://www.wagpress.net/

Rencontre avec Juli Delporte et son éditeur item
Rencontre avec Juli Delporte et son éditeur
50 $

Enchère de départ

Assistez à une rencontre éditoriale entre Juli Delporte (Moi aussi je voulais l’emporter) et son éditeur, Luc Bossé de Pow Pow, au cours de laquelle il sera question de son prochain livre. C’est une occasion rare de voir ce qui se passe dans les coulisses de l’édition. Profitez de ce contexte intimiste pour poser quelques questions à l’autrice et à l’éditeur.


Offert gracieusement par Juli Delporte et les Éditions Pow Pow

https://editionspowpow.com/auteur/julie-delporte

Illustration originale de Julie Doucet 1 item
Illustration originale de Julie Doucet 1 item
Illustration originale de Julie Doucet 1
100 $

Enchère de départ

Publication dans le journal "The Stranger" Seattle (2000)

Illustration originale format 5,5 x 7,5 pouces, crayon et encre sur papier


Offert gracieusement par Julie Doucet

https://juliedoucet.net/

Illustration originale de Julie Doucet 2 item
Illustration originale de Julie Doucet 2 item
Illustration originale de Julie Doucet 2
100 $

Enchère de départ

Publication dans le journal "The Stranger" Seattle (2000)

Illustration originale format 5,5 x 7,5 pouces, crayon et encre sur papier


Offert gracieusement par Julie Doucet

https://juliedoucet.net/

Illustration originale de Julie Rocheleau - Long Jane item
Illustration originale de Julie Rocheleau - Long Jane item
Illustration originale de Julie Rocheleau - Long Jane
50 $

Enchère de départ

Long Jane, illustration pour Betty Boob (2017)

Illustration originale format 23 x 30,5 cm, crayon sur papier


Offert gracieusement par Julie Rocheleau

https://www.jrocheleau.com/

Illustration originale de Julie Rocheleau - Nino item
Illustration originale de Julie Rocheleau - Nino item
Illustration originale de Julie Rocheleau - Nino
50 $

Enchère de départ

Nino, illustration pour Betty Boob (2017)

Illustration originale format 21 x 29,5 cm, crayon sur papier


Offert gracieusement par Julie Rocheleau

https://www.jrocheleau.com/

Illustration originale de Julien Paré-Sorel item
Illustration originale de Julien Paré-Sorel item
Illustration originale de Julien Paré-Sorel
100 $

Enchère de départ

Aventurosaure (2020)

Illustration format 11 x 14 pouces, crayonné bleu et encrage au pinceau


Offert gracieusement par Julien Paré-Sorel

https://julienparesorel.com/

Planche originale de Michel Rabagliati 1 item
Planche originale de Michel Rabagliati 1 item
Planche originale de Michel Rabagliati 1
500 $

Enchère de départ

Rose à l’Île (2023)

Planche originale format 7 X 10 pouces pouces, crayon sur papier


Offert gracieusement par Michel Rabagliati

https://michelrabagliati.com/

Planche originale de Michel Rabagliati 2 item
Planche originale de Michel Rabagliati 2 item
Planche originale de Michel Rabagliati 2
500 $

Enchère de départ

Rose à l’Île (2023)

Planche originale format 7 X 10 pouces, crayon sur papier


Offert gracieusement par Michel Rabagliati

https://michelrabagliati.com/

Planche originale de Samuel Cantin item
Planche originale de Samuel Cantin item
Planche originale de Samuel Cantin
50 $

Enchère de départ

Shérif Junior : Il y a quelque chose de poussiéreux à Sorel-sur-Poussière (2023)

Planche originale format 8,5 x 11 pouces, encre sur papier


Offert gracieusement par Samuel Cantin

https://www.instagram.com/samcantin/

Rencontre avec Samuel Cantin et son éditeur item
Rencontre avec Samuel Cantin et son éditeur
50 $

Enchère de départ

Assistez à une rencontre éditoriale entre Samuel Cantin (Vil et misérable) et son éditeur, Luc Bossé de Pow Pow, au cours de laquelle il sera question de son prochain livre. C’est une occasion rare de voir ce qui se passe dans les coulisses de l’édition. Profitez de ce contexte intimiste pour poser quelques questions à l’auteur et à l’éditeur.


Offert gracieusement par Samuel Cantin et les Éditions Pow Pow

https://editionspowpow.com/auteur/samuel-cantin/

Planche originale de Xavier Cadieux 1 item
Planche originale de Xavier Cadieux 1 item
Planche originale de Xavier Cadieux 1
100 $

Enchère de départ

Les pires moments de l'histoire (2023)

Planche originale format 8,5 x 11 pouces, crayon et encre sur papier


Offert gracieusement par Xavier Cadieux

https://www.xaviercadieux.com/

Planche originale de Xavier Cadieux 2 item
Planche originale de Xavier Cadieux 2 item
Planche originale de Xavier Cadieux 2
100 $

Enchère de départ

Les pires moments de l'histoire (2023)

Planche originale format 8,5 x 11 pouces, crayon et encre sur papier


Offert gracieusement par Xavier Cadieux

https://www.xaviercadieux.com/

Illustrations originales de Zviane item
Illustrations originales de Zviane item
Illustrations originales de Zviane item
Illustrations originales de Zviane
50 $

Enchère de départ

Les filles de Caleb (2026)

Illustrations format 8,5 x 11 pouces, 2 pages : tracé au crayon sur papier / crayon et encre sur papier


Offert gracieusement par Zviane

https://www.zviane.com/

Éditions Michel Quintin - 10 livres jeunesse item
Éditions Michel Quintin - 10 livres jeunesse
50 $

Enchère de départ

Les Éditions Michel Quintin vous offrent 10 BD tirées de leur catalogue. Il s'agit d'une super belle sélection qui donnera envie de lire à des jeunes de 8 à 12 ans. Ce sont d'excellentes lecture pour un·e jeune de votre entourage ou, si vous le souhaitez, pourquoi ne pas l'offrir à une classe ou à un organisme jeunesse?


  • Savais-tu? Les Morses de Alain M. Bergeron, Michel Quintin, Sampar
  • Les dragouilles - Complètement BD 1 de Karine Gottot et Maxim Cyr
  • L'histoire du cinéma en BD 1 - L'image en mouvement de Philippe Lemieux et Garry
  • La bibliothèque enchantée 1 - Le livre aspirateur de Jocelyn Boisvert et Enzo
  • Chroniques de ruelle 1 - La promesse de Packa de Sampar
  • ZombiBand 1 - Célèbres et puants de François Bérubé et Tristan Demers
  • Maple 1 - Au royaume des chienpignons de Juliette Miron
  • Ben le champion 1 - Le clan des ourang-outans de Hugo G. L'Éclair
  • Shinougaia 1 - Les porteurs de magie de Sacha Lefebvre
  • Les Élus Eljun 1 de Jean-François Laliberté et Sacha Lefebvre

Valeur de plus de 200$

Offert gracieusement par les Éditions Michel Quintin

https://www.editionsmichelquintin.ca/

Éditions Pow Pow - Lot du collectionneur item
Éditions Pow Pow - Lot du collectionneur item
Éditions Pow Pow - Lot du collectionneur item
Éditions Pow Pow - Lot du collectionneur
50 $

Enchère de départ

Watatatow! Pow Pow fait le grand ménage et vous offre:

  • 10 livres au choix
  • 1 Mile End avec sérigraphie noir (seulement 64 exemplaires en circulation)
  • 1 affiche Pow Pow 5e anniversaire
  • 1 affiche Pow Pow 10e anniversaire
  • 1 affiche Pow Pow 15e anniversaire
  • 1 affiche Chroniques de jeunesse
  • 1 affiche Football Fantaisie
  • 1 affiche sérigraphie Les deuxièmes
  • 6 sous-verre (artistes Cathon, Sophie Bédard et Richard Suicide)
  • 9 calendriers (l'intégrale des calendriers Pow Pow 2017-2026)
  • 1 signet Vil et misérable - Le film
  • 1 porte-clé Vil et misérable - Le film
  • 1 carte postale
  • 3 magazines La ligne éditoriale (Numéro 1 à 3)
  • 2 fanzines Rapport annuel (tome 2 et 3) de Luc Bossé
  • 1 affichette de Ninja Pow Pow
  • 2 fanzines Je sais tout de Pierre Bouchard
  • 10+ sérigraphie (6 x 8 pouces) (artistes: Michel Hellman, Cathon, Richard Suicide, Pascal Girard, Guy Delisle, Samuel Catin...)
  • Et plus!


Offert gracieusement par les Éditions Pow Pow

https://editionspowpow.com/

Éditions Pow Pow - 10 livres au choix item
Éditions Pow Pow - 10 livres au choix
50 $

Enchère de départ

Il vous manque quelques titres à votre collection ou vous avez envie d'explorer le catalogue éclaté des Éditions Pow Pow? Avec ce lot, vous pourrez non seulement choisir vos livres, mais vous aurez droit à la collection complète des calendriers, lignes éditoriales et autres items promotionnels de la maison d'édition! Un cadeau parfait pour vous ou une personne de votre entourage. Si vous le souhaitez, pourquoi ne pas l'offrir à une classe ou à un organisme local?


Valeur de plus de 300$

Offert gracieusement par les Éditions Pow Pow

https://editionspowpow.com/

Front Froid - 7 livres item
Front Froid - 7 livres
50 $

Enchère de départ

Front Froid vous offre 7 BD tirées de son catalogue. Il s'agit d'une super belle sélection pour découvrir la BD de genre québécoise : western de l'espace, Montréal post-apocalyptique, révision historique humoristique, science fiction, etc. Ce sont d'excellentes lecture pour une personne ou un jeune de votre entourage. Si vous le souhaitez, pourquoi ne pas l'offrir à une classe ou à un organisme jeunesse?


  • Far Out - L'intégrale de Olivier Carpentier et Gautier Langevin
  • Parfois les lacs brûlent de Geneviève Bigué
  • Hiver nucléaire - L'intégrale de Cab
  • Visions de Alexis Mandeville
  • Les pires moments de l’histoire de Charles Beauchesne et Xavier Cadieux
  • Skate Park de Jeik Dion, Dominique Carrier et Charlotte Gagnon-Soucy
  • Turbo Kid - L'intégrale de Jeik Dion et rkss


Valeur de plus de 230$

Offert gracieusement par Front Froid

https://frontfroid.com/

Nouvelle adresse - 7 livres item
Nouvelle adresse - 7 livres
50 $

Enchère de départ

Nouvelle adresse vous offre 7 BD tirées de son catalogue. Il s'agit d'une super belle sélection d'histoires sensibles qui parlent de changements, de recommencements et de la nouveauté qui caractérisent nos vies. Ce sont d'excellentes lecture pour une personne ou un jeune de votre entourage qui aime l'autofiction et les histoires qui posent un regard sur le monde. Si vous le souhaitez, pourquoi ne pas l'offrir à une classe ou à un organisme local?


  • Pétales et pépins de Floramaille
  • La clé des bois de Amélie Dubois
  • Au revoir New York de Paul Bordeleau
  • Pleurer dans les petits pains à hot-dog de Valérie Boivin
  • Deuil et curiosités de Geneviève Côté
  • Je vais bien (je pense) de Bach
  • Les archives mélancoliques de Myriam Bourgeois


Valeur de plus de 230$

Offert gracieusement par Front Froid et Nouvelle adresse

https://frontfroid.com/nouvelle-adresse/

Librairie Planète BD - certificat cadeau de 250$ item
Librairie Planète BD - certificat cadeau de 250$ item
Librairie Planète BD - certificat cadeau de 250$
50 $

Enchère de départ

La librairie Planète BD, c'est une librairie dédiée à la bande dessinée à Montréal depuis plus de 15 ans! Avec ses libraires spécialisé·es, vous aurez droit à des conseils et des suggesitons pour vous et vos proches, mais vous pourrez aussi profiter de votre visite pour échanger sur vos plus récentes lectures avec d'autres passionné·es.


Certificat cadeau de 250$ échangeable à la librairie située au 4077 rue Saint-Denis à Montréal


Valeur de 250$

Offert gracieusement par la Librairie Planète BD, partenaire des prix Bédélys et du Festival depuis ses débuts

https://www.planetebd.ca/

Salon du livre de Montréal 2026 item
Salon du livre de Montréal 2026
50 $

Enchère de départ

Le Salon du livre de Montréal a hâte de vous retrouver en novembre!

Venez rencontrer vos auteur·ices préféré·es ou faire le plein de cadeaux avant les Fêtes.


Ce lot comprend :

  • 2 passeports 5 jours pour le Salon du livre de Montréal 2026
  • 200$ en certificats à dépenser en livres au Salon


Valeur de plus de 250$

Offert gracieusement par le Salon du livre de Montréal

https://www.salondulivredemontreal.com/

Librairie Gallimard - carte cadeau de 150$ item
Librairie Gallimard - carte cadeau de 150$ item
Librairie Gallimard - carte cadeau de 150$
50 $

Enchère de départ

La librairie Gallimard Montréal est une librairie générale qui promeut activement la production des éditeurs français et québécois.

Que ce soit pour toi ou pour offrir, on a toujours envie de plus de livres à lire et ce n'est pas le choix qui manque!


Carte cadeau de 150$ échangeable à la librairie située au 3700 Boulevard Saint-Laurent, à Montréal.


Valeur de 150$

Offert gracieusement par la Librairie Gallimard

https://www.gallimardmontreal.com/

Librairie Le Renard Perché - certificat cadeau de 100$ item
Librairie Le Renard Perché - certificat cadeau de 100$ item
Librairie Le Renard Perché - certificat cadeau de 100$
50 $

Enchère de départ

Le Renard Perché, c'est une librairie de quartier indépendante dans Hochelaga spécialisée en littérature jeunesse. Fondée par trois libraires passionnées, on y trouve aussi une variété de livres et de BD pour adultes.


1 certificat cadeau de 100$ échangeable à la librairie située au 3731 Rue Ontario Est à Montréal.


Valeur de 100$

Offert gracieusement par la Librairie Le Renard Perché

https://www.facebook.com/librairielerenardperche/

Librairie Le Port de tête - carte cadeau de 100$ item
Librairie Le Port de tête - carte cadeau de 100$ item
Librairie Le Port de tête - carte cadeau de 100$
50 $

Enchère de départ

Installée sur l’avenue Mont-Royal, la librairie Le Port de tête est au cœur de la vie culturelle montréalaise depuis 2007. Ils offrent à leur clientèle des livres de qualité, neufs ou d’occasion, dans tous les domaines. Leurs forces sont la littérature, la philosophie, les sciences humaines, les arts, la littérature jeunesse, les bandes dessinées ainsi que les livres rares et épuisés.


1 carte cadeau de 100$ échangeable à l'une des deux adresses sur l'avenue Mont-Royal Est :

  • 222 / Arts, bande dessinée, littérature jeunesse et cuisine.
  • 269 / Littérature, sciences humaines et philosophie.

Valeur de 100$

Offert gracieusement par la Librairie Le Port de tête

www.leportdetete.com

Librairie Ulysse - certificat cadeau de 140$ #1 item
Librairie Ulysse - certificat cadeau de 140$ #1 item
Librairie Ulysse - certificat cadeau de 140$ #1
50 $

Enchère de départ

La Librairie Ulysse rejoint chaque année plus de 100 000 voyageurs qui recherchent de l'information et des conseils de qualité afin de bien préparer leurs voyages. Que vous ayez envie de rêver un peu ou de préparer votre prochain voyage, vous y trouverez près de 16 000 guides, cartes et livres illustrés.


140$ en certificats cadeaux échangeable à la librairie située au

4176 rue Saint-Denis, Montréal, H2W 2M5


Valeur de 140$

Offert gracieusement par la Librairie Ulysse

https://www.guidesulysse.com/

Librairie Ulysse - certificat cadeau de 140$ #2 item
Librairie Ulysse - certificat cadeau de 140$ #2 item
Librairie Ulysse - certificat cadeau de 140$ #2
50 $

Enchère de départ

La Librairie Ulysse rejoint chaque année plus de 100 000 voyageurs qui recherchent de l'information et des conseils de qualité afin de bien préparer leurs voyages. Que vous ayez envie de rêver un peu ou de préparer votre prochain voyage, vous y trouverez près de 16 000 guides, cartes et livres illustrés.


140$ en certificats cadeaux échangeable à la librairie située au

4176 rue Saint-Denis, Montréal, H2W 2M5


Valeur de 140$

Offert gracieusement par la Librairie Ulysse

https://www.guidesulysse.com/

Colonelle films - Costume du film Vil et misérable item
Colonelle films - Costume du film Vil et misérable item
Colonelle films - Costume du film Vil et misérable item
Colonelle films - Costume du film Vil et misérable
50 $

Enchère de départ

Vous avez aimé le film Vil & Misérable?

Parce que la lecture c'est du sérieux et que le livre usagé de contrebande est un fléau, Colonelle films vous offre la chance de vous joindre à la Grande Police du Livre grâce à un magnifique blazer tiré du film!


Costume officiel du film Vil & Misérable : blazer taille SMALL de la Grande Police du Livre


Offert gracieusement par Colonelle films. Merci aussi à JF Leblanc, Sam Cantin et Gabrielle Lauzier.

https://www.colonellefilms.com/

La Rockette - Un an d'entrées gratuites item
La Rockette - Un an d'entrées gratuites
50 $

Enchère de départ

La Rockette t'offre un billet doré valide pour une année de DJs et de spectacles! Viens danser ou juste taper du pied (on ne juge pas) à volonté.


Valide pour une personne. Donne accès aux soirées DJs et aux concerts pendant un an à La Rockette.


Offert gracieusement par La Rockette

https://www.facebook.com/Rockettebar/

Alouettes de Montréal - 2 billets section argent item
Alouettes de Montréal - 2 billets section argent item
Alouettes de Montréal - 2 billets section argent
50 $

Enchère de départ

Qui a dit que les amateur·ices de BD n'aimaient pas le sport?

Si tu as envie d'un peu d'action cet été, pourquoi ne pas aller encourager les Alouettes de Montréal?


26 juillet 2026 contre les Tiger-Cats d'Hamilton

2 billets argent - Section G1, Rangée 22


Offert gracieusement par Carole Gingras et Karl Delwaide

https://www.montrealalouettes.com

Restaurant le Leméac - certificats repas de 200$ #1 item
Restaurant le Leméac - certificats repas de 200$ #1 item
Restaurant le Leméac - certificats repas de 200$ #1
50 $

Enchère de départ

En salle comme en terrasse, Leméac offre toujours la même cuisine simple et gourmande qui a fait sa renommée. Son menu reflète les plaisirs de la tradition française, celle de l’excellence gastronomique, à laquelle vient s’ajouter un petit accent d’audace et de modernité.


200$ en certificats repas échangeables au restaurant située au

1045 avenue Laurier Ouest à Montreal


Valeur de 200$

Offert gracieusement par le restaurant le Leméac

https://www.restaurantlemeac.com/

Restaurant le Leméac - certificats repas de 200$ #2 item
Restaurant le Leméac - certificats repas de 200$ #2 item
Restaurant le Leméac - certificats repas de 200$ #2
50 $

Enchère de départ

En salle comme en terrasse, Leméac offre toujours la même cuisine simple et gourmande qui a fait sa renommée. Son menu reflète les plaisirs de la tradition française, celle de l’excellence gastronomique, à laquelle vient s’ajouter un petit accent d’audace et de modernité.


200$ en certificats repas échangeables au restaurant située au

1045 avenue Laurier Ouest à Montreal


Valeur de 200$

Offert gracieusement par le restaurant le Leméac

https://www.restaurantlemeac.com/

Centre des sciences de Montréal - 4 billets item
Centre des sciences de Montréal - 4 billets
50 $

Enchère de départ

Une visite au Centre des sciences de Montréal, ça permet d'allumer l’étincelle et d'aider les prochaines générations à découvrir, à comprendre et à s’approprier les sciences et la technologie pour bâtir leur avenir. Une activité familiale enrichissante, avec du plaisir garanti pour les plus grands et les plus petits!


Découvrez les expositions en cours :

  • Mini Mondo : 0-7 ans
  • Explore & Humain : 6 ans et plus
  • Fabrik2, Nanualuk et Signes de vie : 8 ans et plus


Offert gracieusement par le Centre des sciences de Montréal

https://www.centredessciencesdemontreal.com/

Mariana Mazza - Paire de billets item
Mariana Mazza - Paire de billets item
Mariana Mazza - Paire de billets
50 $

Enchère de départ

Connue pour sa fougue légendaire, l’humoriste Mariana Mazza n’a pas son pareil! Aussi active sur scène qu’à l’écran, elle est présentement en tournée avec son 3e one-woman-show, Foie gras, anime Livre ouvert sur ARTV, en plus de participer à plusieurs émissions de télé. Créatrice multidisciplinaire, Mariana est aussi autrice (Montréal-Nord et Rivière-des-Prairies) et artiste peintre.

FOIE GRAS

2 billets pour la représentation du

jeudi 10 septembre 2026 à 20h

Salle Pratt & Whitney Canada (Longueuil)


Offert gracieusement par Mariana Mazza et Groupe Entourage

https://marianamazza.com/

Jo Cormier - Paire de billets item
Jo Cormier - Paire de billets item
Jo Cormier - Paire de billets
50 $

Enchère de départ

Connaissez-vous Jo Cormier? Réalisateur et idéateur de plusieurs séries web humoristiques, comédien et stand-up hors pair, on peut dire que Jo Cormier est certainement un humoriste à découvrir. Amateur de BD, il a même adapté son dernier spectacle Animal en BD avec Monique Masclé aux dessins. Avec son univers unique, son style incomparable et ses idées folles, il présente son deuxième one man show qui célèbre l’humain dans ses erreurs, ses doutes et ses émotions.


MACHINE

2 billets pour la représentation du

jeudi 19 novembre 2026 à 20h

Club Soda (Montréal)


Offert gracieusement par Jo Cormier et Groupe Entourage

https://jocormier.ca/

Atelier Cône 10 - 2 cours d'initiation à la poterie item
Atelier Cône 10 - 2 cours d'initiation à la poterie item
Atelier Cône 10 - 2 cours d'initiation à la poterie
50 $

Enchère de départ

L'Atelier Cône 10 vous invite à découvrir la poterie et explorer votre potentiel créatif! Lors d'une séance d’introduction au tournage en petit groupe, vous plongerez dans les premières étapes du tournage. Vous apprendrez à centrer une boule d'argile et à réaliser votre première pièce, un petit bol ou gobelet à rapportez chez vous après le délai de cuisson! Aucune expérience requise.


2 cours d'initiation au tournage à l'Atelier Cône 10 situé au 3941 rue Saint-Denis à Montréal


Valeur de 130$

Offert gracieusement par Atelier Cône 10

https://cone10.ca/

Musée des beaux-arts de Montréal - 4 laissez-passer #1 item
Musée des beaux-arts de Montréal - 4 laissez-passer #1 item
Musée des beaux-arts de Montréal - 4 laissez-passer #1
20 $

Enchère de départ

Le Musée des beaux-arts de Montréal vous offre 4 billets, que vous ayez envie de vivre un tête-à-tête inoubliable avec les statues les plus célèbres de la Rome antique, de découvrir les portraits de Richard Avedon, de voir Soleil levants qui présente une lecture autochtone approfondie des territoires sur lesquels nous habitons ou d'explorer la collection permanente.


4 laissez-passer donnant accès aux expositions à

l'affiche et aux collections du MBAM

Date limite d'utilisation des billets : 2026-12-31


Valeur de 120$

Offert gracieusement par le Festival Pour un Instant

https://www.mbam.qc.ca/fr/

Musée des beaux-arts de Montréal - 4 laissez-passer #2 item
Musée des beaux-arts de Montréal - 4 laissez-passer #2 item
Musée des beaux-arts de Montréal - 4 laissez-passer #2
20 $

Enchère de départ

Musée des beaux-arts de Montréal vous offre 4 billets, que vous ayez envie de vivre un tête-à-tête inoubliable avec les statues les plus célèbres de la Rome antique, de découvrir les portraits de Richard Avedon, de voir Soleils levants qui présente une lecture autochtone approfondie des territoires sur lesquels nous habitons ou d'explorer la collection permanente.


4 laissez-passer donnant accès aux expositions à

l'affiche et aux collections du MBAM

Date limite d'utilisation des billets : 2026-12-31


Valeur de 120$

Offert gracieusement par le Festival Pour un Instant

https://www.mbam.qc.ca/fr/

Cinéma Cinéma - 3 laissez-passer doubles item
Cinéma Cinéma - 3 laissez-passer doubles item
Cinéma Cinéma - 3 laissez-passer doubles
20 $

Enchère de départ

Cinéma Cinéma, c'est une nouvelle enseigne qui unit le Cinéma Beaubien, le Cinéma du Parc et le Cinéma du Musée. Trois quartiers, trois histoires, une même passion pour le 7e art. Ensemble, ils forment un réseau à but non lucratif voué à la diffusion du cinéma d'art et d'essai et à la création d'expériences enrichissantes sur grand écran.


Allez voir les meilleurs films d'ici et d'ailleurs, grâce à ces 3 laissez-passer doubles pouvant être utilisés :

au Cinéma Beaubien

au Cinéma du Parc

ou au Cinéma du Musée


Valeur de 95$

Offert gracieusement par Cinéma Cinéma

https://cinemacinema.ca/fr

Théâtre de 4’SOUS - Paire de billets saison 26-27 item
Théâtre de 4’SOUS - Paire de billets saison 26-27 item
Théâtre de 4’SOUS - Paire de billets saison 26-27
20 $

Enchère de départ

Le Théâtre de 4’SOUS est fier d’offrir une paire de billets pour l'un des spectacles de la saison 26-27!

Rendez-vous au 4sous.com pour découvrir la programmation, dès le lundi 27 avril 2026!


Valeur de 90$

Offert gracieusement par le Théâtre de 4’SOUS

https://quatsous.com/

Festival Pour un Instant - 2 billets item
Festival Pour un Instant - 2 billets item
Festival Pour un Instant - 2 billets
20 $

Enchère de départ

Le Festival Pour un Instant vous offre une paire de billets pour son concert tête d’affiche dans le cadre enchanteur de l’un des jardins de lilas abritant les plus grandes variétés en Amérique du Nord. (L'artiste sera annoncé·e lors du dévoilement à la mi-avril.)


2 billets pour le concert tête d'affiche

samedi 6 juin 2026 dans Charlevoix à La Malbaie


Valeur de 70$

Offert gracieusement par le Festival Pour un Instant

https://www.festivalpouruninstant.ca/

Domaine Marcel Lapierre - Morgon 2020 item
Domaine Marcel Lapierre - Morgon 2020
20 $

Enchère de départ

Ce Morgon 2020, véritable emblème du Beaujolais, est parfait pour accompagner un bon souper ou pour enrichir votre cave d’un classique indémodable du mythique domaine Marcel Lapierre. Une dégustation tout en élégance vous attend.


Domaine Marcel Lapierre - Morgon 2020

Bouteille de 750 mL


Offert gracieusement par Pierre-Alain Rodrigue

https://www.vivino.com/fr/domaine-marcel-lapierre-morgon/w/1178261?srsltid=AfmBOooE9tXevwkxIVa1jEFnjGjBOJJsvn1Rk2L_rFuIxFGaxLj1w8Hs

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