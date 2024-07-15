Sac réutilisable en nylon avec pochette intégrée pliable. Idéal pour les petites courses, il prend très peu de place et se glisse discrètement dans votre sac à main, voiture et partout. Couleurs disponibles: Vert et Bleu foncé

