EMPLOYÉ.ES- ONYWATENRO’

Être membre ONYWATENRO’ (nous sommes amis), c’est vivre des millénaires d’histoire !

Par le contenu authentique de ses différentes activités, le Musée huron-wendat est un diffuseur d’excellence afin d’en apprendre plus sur les Premières Nations et de vivre une expérience dans le respect des différences culturelles.





En devenant membre ONYWATENRO’ (nous sommes amis), vous profiterez de nombreux avantages dont l’admission gratuite au musée et aux visites (audioguides, maison longue, visites commentées et découvertes), des rabais sur nos activités et auprès de différents partenaires ainsi que d’autres privilèges inédits!

AVANTAGES AU MUSÉE HURON-WENDAT :

Accès gratuit toute l’année (expositions et visites toutes catégories sauf ateliers $ )

) Invitation primeur aux vernissages et activités VIP

20% sur nos ateliers d’artisanat

10% de réduction à la boutique Awen' du musée

25% de rabais sur les droits d’entrée au prix régulier pour vos invités (maximum 5 invités)

AVANTAGES AUPRÈS DE NOS PARTENAIRES :