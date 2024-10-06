Datathon 2024 - Soirée de réseautage

Votre billet individuel comprend : • Une cocarde personnalisée avec votre nom pour faciliter les échanges. • L’accès à une table haute dédiée pour accueillir les étudiants, discuter de vos projets et faire du networking dans un cadre professionnel. • La possibilité de nouer des contacts privilégiés avec des étudiants talentueux et de découvrir des opportunités de collaboration ou de recrutement.

