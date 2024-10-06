Datathon 2024 - Soirée de réseautage

Votre billet individuel comprend :
• Une cocarde personnalisée avec votre nom pour faciliter les échanges.
• L’accès à une table haute dédiée pour accueillir les étudiants, discuter de vos projets et faire du networking dans un cadre professionnel.
• La possibilité de nouer des contacts privilégiés avec des étudiants talentueux et de découvrir des opportunités de collaboration ou de recrutement.
Votre billet individuel comprend :
• Une cocarde personnalisée avec votre nom pour faciliter les échanges.
• L’accès à une table haute dédiée pour accueillir les étudiants, discuter de vos projets et faire du networking dans un cadre professionnel.
• La possibilité de nouer des contacts privilégiés avec des étudiants talentueux et de découvrir des opportunités de collaboration ou de recrutement.
Accès à la banque de CV
100 $
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!