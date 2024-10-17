Inclut l'entrée et la participation à toutes les activités sportives, 2 nuits à l'hôtel, 5 repas, accès à 2 événements en soirée et transport en bus entre les différents lieux.
Sportif Arrosé
220 $
Inclut l'entrée et la participation à toutes les activités sportives, 5 repas et accès à 2 événements en soirée. Aucune entrée dans les hôtels ou les bus ne sera autorisée. Le billet SPORTIF ARROSÉ est réservé aux étudiant.e.s de l'UdeS - campus de Sherbrooke.
Accès Soirée - Vendredi Soir
75 $
Inclut seulement l'accès au party du vendredi soir. Ce billet est réservé aux étudiant.e.s à l'externat et aux résidents.
Accès Soirée - Samedi Soir
75 $
Inclut seulement l'accès au party du samedi soir. Ce billet est réservé aux étudiant.e.s à l'externat et aux résidents.
