Inscription des bénévoles (principalement travail à distance)

Bénévolat en communication
Les bénévoles dans l'équipe de communication rayonnent notre centre pour que l'information sur l'existance de notre service circule plus facilement.
Exemples des tâches :
- établir des contacts avec des associations qui aident des personnes ayant des conditions neurologiques,
- planifier, préparer et exécuter des publications réseaux sociaux,
- distribution des brochures au kiosque d'information lors d'une activité de visibilité du centre,
Profil recherché :
- être très autonome et avoir le sens de l'initiative
- avoir une excellente capacité rédactionnelle en français
- capable de travailler en équipe, de communiquer efficacement et de gérer les priorités
- ouverture, écoute active et empathie
Considérés comme atouts :
- bonne connaissance des médias sociaux et des tendances actuelles
Bénévolat en financement
Les bénévoles dans l'équipe en financement solliciterons aux entreprises et des fondations pour obtenir leurs dons et des commandites.
ll est primordial pour nous d’offrir nos services à un coût le plus abordable possible considérant le nombre élevé de séances d’exercices requises pour favoriser la neuroplasticité et notre volonté de ne pas alourdir les charges financières déjà importantes de la plupart de nos bénéficiaires.
Exemples des tâches :
- trouver des supporteurs financiers potentiels et établir un contact dans le but de présenter l'organisme et obtenir leur support financier
Profil recherché :
-aptitudes de réseautage et en communications interpersonnelles,
-pouvoir accorder du temps pour ce mandat (moyenne de 3 heures/semaine pendant 2 à 3 mois ),
-capable de travailler en équipe, de communiquer efficacement et de gérer les priorités,
-Connaissance de base en informatique,
-ouverture, écoute active et empathie
