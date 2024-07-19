Inscription des bénévoles (principalement travail à distance)

Les bénévoles dans l'équipe en financement solliciterons aux entreprises et des fondations pour obtenir leurs dons et des commandites. ll est primordial pour nous d’offrir nos services à un coût le plus abordable possible considérant le nombre élevé de séances d’exercices requises pour favoriser la neuroplasticité et notre volonté de ne pas alourdir les charges financières déjà importantes de la plupart de nos bénéficiaires. Exemples des tâches : - trouver des supporteurs financiers potentiels et établir un contact dans le but de présenter l'organisme et obtenir leur support financier Profil recherché : -aptitudes de réseautage et en communications interpersonnelles, -pouvoir accorder du temps pour ce mandat (moyenne de 3 heures/semaine pendant 2 à 3 mois ), -capable de travailler en équipe, de communiquer efficacement et de gérer les priorités, -Connaissance de base en informatique, -ouverture, écoute active et empathie

Les bénévoles dans l'équipe en financement solliciterons aux entreprises et des fondations pour obtenir leurs dons et des commandites. ll est primordial pour nous d’offrir nos services à un coût le plus abordable possible considérant le nombre élevé de séances d’exercices requises pour favoriser la neuroplasticité et notre volonté de ne pas alourdir les charges financières déjà importantes de la plupart de nos bénéficiaires. Exemples des tâches : - trouver des supporteurs financiers potentiels et établir un contact dans le but de présenter l'organisme et obtenir leur support financier Profil recherché : -aptitudes de réseautage et en communications interpersonnelles, -pouvoir accorder du temps pour ce mandat (moyenne de 3 heures/semaine pendant 2 à 3 mois ), -capable de travailler en équipe, de communiquer efficacement et de gérer les priorités, -Connaissance de base en informatique, -ouverture, écoute active et empathie

Plus de détails...