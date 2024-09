ATELIER TANTRIQUE Mahamoudra, le roi de l'union [en ligne]

INSCRIPTION

Actuellement, nous offrons cette activité en téléconférence ou sur place.

L'atelier en téléconférence peut être visionné en direct ou en différé (possibilité de le regarder jusqu'au lundi soir inclusivement).

Inscription en 4 étapes simples :

1- Inscrivez-vous sur cette page au moins 1h avant l'atelier pour recevoir le lien à temps.



2- Vous recevrez un courriel de confirmation de votre inscription juste après avoir rempli le formulaire et recevez un 2e courriel avec le lien de la téléconférence 20 min avant l'activité.

3- Connectez-vous 5 min avant le cours.

4- Écoutez et méditez de votre petit coin tranquille à la maison ! (disponible jusqu'au lundi soir)



POLITIQUE DE DIFFUSION

Nos événements spéciaux, ateliers et retraites sont ouverts à tous ceux qui auraient pu se déplacer en personne, en temps normal.

Des prérequis sont nécessaires pour pouvoir participer à cet atelier : avoir reçu les transmissions de pouvoir de Hérouka et Vajrayogini



TARIF

Le CMK Shamata Trois-Rivières est un organisme sans but lucratif. Merci de votre contribution, elle permet de soutenir nos activités et notre mission d'amener plus de paix intérieure aux gens de la région.

Il n'y a pas de rabais membre (PF/Carte ami) pour les ateliers tantriques.

Tarif : 20$

Enregistrements audios : vous pouvez commander les enregistrements audios de la partie enseignement seulement de l'atelier (l'enregistrement ne contient pas les méditations ni les prières). Vous devez être inscrit à l'atelier pour pouvoir commander les audios. Les audios seront envoyés dans un délai de 3 semaines maximum après l'atelier.

8$

AU MOMENT DE PAYER

Au moment de payer, vous pouvez choisir de donner ou non une contribution à l'entreprise Simplyk, la plate-forme de billetterie que nous utilisons gratuitement. Pour modifier la contribution ou frais de service (automatiquement à 12%), cliquez sur le montant de la contribution et sélectionnez « Autre ». Inscrivez « 0 » ou le montant désiré.

POLITIQUE DE REMBOURSEMENT

Si vous annulez votre inscription jusqu’à 1h avant le début de l’activité, nous vous rembourserons en totalité le montant de l'activité. Vous pouvez faire une demande de remboursement en écrivant à [email protected]