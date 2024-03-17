BALFOLK MONTREAL : Bal et atelier de musique du 6 avril 2024

Arrivée à partir de 19H30.
Bal de 20H00 à 23H00
Penser à prendre des chaussures de danse !
Gratuit pour enfant de moins de 13 ans accompagné
Ce billet ne donne pas accès à l'atelier
Bal Tarif membre OU étudiant
15 $
Arrivée à partir de 19H30.
Pour membre OU étudiant seulement (la preuve pourra en être exigée à l'entrée)
Bal de 20H00 à 23H00
Penser à prendre des chaussures de danse !
Ce billet ne donne pas accès à l'atelier de musique
Gratuit pour enfant de moins de 13 ans accompagné
Bal tarif membre ET étudiant
12 $
Arrivée à partir de 19H30.
Pour membre ET étudiant seulement (la preuve pourra en être exigée à l'entrée)
Bal de 20H00 à 23H00
Penser à prendre des chaussures de danse !
Ce billet ne donne pas accès à l'atelier de musique
Bal Tarif 13 à 17 ans
6 $
Arrivée à partir de 19H30.
Bal de 20H00 à 23H00
Penser à prendre des chaussures de danse !
Ce billet ne donne pas accès à l'atelier de musique
Atelier de musique
20 $
Atelier de 18H30 à 19H30
Atelier de musique bretonne destiné aux musiciens.
Ce billet ne donne pas accès au bal
