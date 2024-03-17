BALFOLK MONTREAL : Bal et atelier de musique du 6 avril 2024

7355 Ave Christophe-Colomb

Montreal, QC H2R 2S5, Canada

Bal Plein tarif
18 $
Arrivée à partir de 19H30. Bal de 20H00 à 23H00 Penser à prendre des chaussures de danse ! Gratuit pour enfant de moins de 13 ans accompagné Ce billet ne donne pas accès à l'atelier
Bal Tarif membre OU étudiant
15 $
Arrivée à partir de 19H30. Pour membre OU étudiant seulement (la preuve pourra en être exigée à l'entrée) Bal de 20H00 à 23H00 Penser à prendre des chaussures de danse ! Ce billet ne donne pas accès à l'atelier de musique Gratuit pour enfant de moins de 13 ans accompagné
Bal tarif membre ET étudiant
12 $
Arrivée à partir de 19H30. Pour membre ET étudiant seulement (la preuve pourra en être exigée à l'entrée) Bal de 20H00 à 23H00 Penser à prendre des chaussures de danse ! Ce billet ne donne pas accès à l'atelier de musique
Bal Tarif 13 à 17 ans
6 $
Arrivée à partir de 19H30. Bal de 20H00 à 23H00 Penser à prendre des chaussures de danse ! Ce billet ne donne pas accès à l'atelier de musique
Atelier de musique
20 $
Atelier de 18H30 à 19H30 Atelier de musique bretonne destiné aux musiciens. Ce billet ne donne pas accès au bal
Ajouter un don pour BalFolk Montréal

$

