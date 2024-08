Favoriser la participation sociale et l’inclusion par la médiation culturelle

La culture est un puissant moteur de changement, ne serait-ce que par les réflexions sur soi-même qu’elle nous apporte. Découvrons ensemble deux projets de médiation culturelle, une bande dessinée et une exposition, issus de la rencontre entre personnes ayant une déficience intellectuelle et artistes professionnels et voyons comment la culture peut favoriser la participation sociale et l’inclusion de chacun.

La présentation sera animée par Julie Bergeron, conseillère en communication et développement à l’Association pour l’intégration sociale de la région de Québec (AISQ), qui sera accompagnée d’invités spéciaux!

