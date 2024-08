Spectacle SARATOGA

Saratoga veille le feu de la musique intimiste et dépouille la chanson de ses artifices.





Le premier long-jeu du duo, Fleur, paraît en octobre 2016 . L’album est applaudi par la critique et leur vaut deux nominations au gala de l’ADISQ 2017, dont celle de « révélation de l’année ». Le couple entame ensuite une tournée de plus de cent-cinquante dates au Québec et en Europe, un mois à peine après la fin de la tournée de son EP.

Ceci est une espèce aimée, un album gracieux et bienveillant, sobre dans toute sa splendeur, voit le jour à la fin 2019. Le spectacle nommé script de l’année 2020 à l'ADISQ confirme la raison d’être de Saratoga: faire le bien à petite échelle et à voix basse. Leur dernier album, Forêt, parait en 2022.





Un spectacle à ne pas manquer, au musée-église patrimoniale de Saint-Venant-de-Paquette, à l'acoustique exceptionnelle.





Lieu : Au musée-église de Saint-Venant-de-Paquette

Date: Samedi 19 août 2023

Heure : 20h00

Coût : 20$ par billet