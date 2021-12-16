Retraite pour hommes jeunes prof. (anglais) 25 mars - 27 mars, 2022

Vous pouvez aussi laisser un dépôt ou le montant total par chèque; Veuillez libeller le chèque à :Le Centre de Formation le Manoir de Beaujeu,630 rue Sherbrooke O., bureau 400,Montréal, Québec, H3A 1E4.Assurez-vous d'indiquer sur le chèque à quelle activité vous vous inscrivez.

Vous pouvez aussi laisser un dépôt ou le montant total par chèque; Veuillez libeller le chèque à :Le Centre de Formation le Manoir de Beaujeu,630 rue Sherbrooke O., bureau 400,Montréal, Québec, H3A 1E4.Assurez-vous d'indiquer sur le chèque à quelle activité vous vous inscrivez.

Plus de détails...