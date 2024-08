ABOVAS a le plaisir de vous inviter à son assemblée générale annuelle, au cours de laquelle nous vous présenterons les merveilleux accomplissements de l'année écoulé, afin que vous soyez au courant de notre progrès et que vous puissiez nous poser toutes vos questions brûlantes. Ensuite, du thé sera unfusé et des sandwichs et des desserts seront servis.





Inscrivez la date dans vos agendas et réservez votre place ici avant le 12 juin.





Nous espérons vous y voir !