Embarque en kayak - 10 août 2024

Cette inscription gratuite est pour les enfants de 9 ans et moins accompagnés d'un adulte en kayak commun. Veuillez noter qu'elle doit être jumelée à une inscription payante pour adulte (âgé de 10 ans et plus) pour l'activité Embarque en kayak. Les embarcations simples ou doubles seront déterminées selon les disponibilités la journée même. Le nombre de place est limité. Une fois la réservation confirmée, aucune modification ou annulation ne sera acceptée. Cependant, en cas de mauvais temps ou d'imprévu de la part de l'équipe de LAMRAC, nous nous réservons le droit d'annuler la sortie et de procéder à un remboursement complet.

