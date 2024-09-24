Tournoi de curling 2024

1800 2 Ave

Rossland, BC V0G 1Y0, Canada

Billet pour une équipe (4 joueurs)
CA$20

rate.xLeft

groupTicketCaption
Billet valable pour une équipe. Compte pour 4 personnes.
Billet pour un joueur
CA$5
Billet valable pour une personne.
addExtraDonation

$

common:zeffyTipDisclaimerTicketing