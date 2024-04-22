Entraînements en circuit

Venez vous entraîner en plein air avec Caroline Drolet, kinésiologue et propriétaire du centre sportif Minka à Vaudreuil-Dorion. Lors des différentes séances, vous participerez à un entraînement cardiovasculaire et musculaire en intervalles, par station, avec peu de matériel ou simplement le poids de votre corps. Cette activité est pour tout le monde ! Que vous soyez adolescents, adultes ou adultes matures 😉, venez bouger et dépenser votre énergie dans le plaisir ! Tous les cours sont adaptables à votre condition physique, malgré les blessures et les tensions du quotidien.

Venez vous entraîner en plein air avec Caroline Drolet, kinésiologue et propriétaire du centre sportif Minka à Vaudreuil-Dorion. Lors des différentes séances, vous participerez à un entraînement cardiovasculaire et musculaire en intervalles, par station, avec peu de matériel ou simplement le poids de votre corps. Cette activité est pour tout le monde ! Que vous soyez adolescents, adultes ou adultes matures 😉, venez bouger et dépenser votre énergie dans le plaisir ! Tous les cours sont adaptables à votre condition physique, malgré les blessures et les tensions du quotidien.

seeMoreDetailsMobile