Fier·es & Futé·es : Un Trivia pour toustes avec le GRIS-Québec !

380 Rue Dorchester

Québec, QC G1K 6A7, Canada

Participant·e
CA$20
Ce billet vous donne droit de vous inscrire pour participer à la soirée Triva du GRIS-Québec. En achetant ce billet et en mettant aux défis vos connaissances, vous courez la chance de gagner un prix! Vous pourrez également enchérir à l'encan silencieux.
Observateurice
CA$10
Ce billet vous permet d'être présent·e pour la soirée sans avoir à participer au Trivia.
