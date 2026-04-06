Productions Spectrum

Organisé par

Productions Spectrum

À propos de cet événement

17ème Gala Annuel et Projection

Rialto Theater

5723 Av. du Parc, Montréal, QC H2V 4H2, Canada

Entrée générale
25 $

Accès à la Gala annuel et projection de Spectrum Productions au Théâtre Rialto, comprenant la projection du film, les activités de gala et la célébration. Nourriture et boissons seront disponibles tout au long de la soirée.

Entrée étudiante
20 $

Accès étudiant à tarif réduit à la Gala annuel et projection de Spectrum Productions au Théâtre Rialto, comprenant la projection du film et les activités de gala. Nourriture et boissons seront disponibles tout au long de la soirée.

Participation virtuelle - Entrée générale
25 $

Accès à la diffusion en direct de la Gala annuel et projection de Spectrum Productions depuis n'importe où. Un lien de visionnement sera envoyé avant l'événement.

Participation virtuelle - Entrée étudiante
20 $

Accès étudiant à tarif réduit à la diffusion en direct de la Gala annuel et projection de Spectrum Productions depuis n'importe où. Un lien de visionnement sera envoyé avant l'événement.

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