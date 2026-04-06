17ème Gala Annuel et Projection

À propos de cet événement
Accès à la Gala annuel et projection de Spectrum Productions au Théâtre Rialto, comprenant la projection du film, les activités de gala et la célébration. Nourriture et boissons seront disponibles tout au long de la soirée.
Accès étudiant à tarif réduit à la Gala annuel et projection de Spectrum Productions au Théâtre Rialto, comprenant la projection du film et les activités de gala. Nourriture et boissons seront disponibles tout au long de la soirée.
Accès à la diffusion en direct de la Gala annuel et projection de Spectrum Productions depuis n'importe où. Un lien de visionnement sera envoyé avant l'événement.
Accès étudiant à tarif réduit à la diffusion en direct de la Gala annuel et projection de Spectrum Productions depuis n'importe où. Un lien de visionnement sera envoyé avant l'événement.
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