Activités septembre 2024

Viens profiter de l'air frais avec nous. Apporte ton casque, ton vélo et ta bouteille d'eau afin de faire une petite sortie à vélo!
Cuisine ados aux fourneaux, 20 septembre (11h30)
free
Passionné de cuisine ou simplement pour apprendre, participe à nos ateliers de cuisine spécialement conçus pour les 12 à 17 ans ! L'atelier aura lieu à la Maison des jeunes l'Azymut et le transport sera fourni à partir de la Maison des jeunes de Saint-Jean-Chrysostome.
Cueillette de pomme, 21 septembre (13h30)
CA$5
Le mois de septembre est synonyme de délicieuses tartes aux pommes ! Viens nous aider à cueillir des pommes pour préparer une belle recette. Tu pourras d’ailleurs en emporter chez toi !
