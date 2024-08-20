Activités septembre 2024

Sortie en vélo, 14 septembre (13h30)
Viens profiter de l'air frais avec nous. Apporte ton casque, ton vélo et ta bouteille d'eau afin de faire une petite sortie à vélo!
Cuisine ados aux fourneaux, 20 septembre (11h30)
Passionné de cuisine ou simplement pour apprendre, participe à nos ateliers de cuisine spécialement conçus pour les 12 à 17 ans ! L'atelier aura lieu à la Maison des jeunes l'Azymut et le transport sera fourni à partir de la Maison des jeunes de Saint-Jean-Chrysostome.
Cueillette de pomme, 21 septembre (13h30)
Le mois de septembre est synonyme de délicieuses tartes aux pommes ! Viens nous aider à cueillir des pommes pour préparer une belle recette. Tu pourras d’ailleurs en emporter chez toi !
